Top 5 Chromebooks ji bo Xwendekarên Di bin $ 300

Ger hûn xwendekarek in ku li laptopek erzan û bikêr digerin, dibe ku Chromebook ji bo we bijareya bêkêmasî be. Chromebook ji bo xala bihayê xwe nirxek mezin pêşkêşî dike, ku wan ji bo xwendekarên bi budceyek îdeal dike. Digel ku ew ne xwediyê hemî taybetmendiyên laptopên kevneşopî ne, Chromebook di geroka webê, guheztin û kontrolkirina e-nameyan de jêhatî ne. Ew di heman demê de bi lîstika ewr re hevaheng in, ku wan ji bo lîstikvanên xwerû vebijarkek guncan dike.

Li vir pênc Chromebookên herî pêşîn hene ku ji bo xwendekarên di bin 300 $ de têne pêşniyar kirin:

1) Lenovo 14e ($235): Ev Chromebook bi rêjeya xweya taybetmendî-bihayê hêja radiweste. Bi pêvajoyek AMD A6, 4 GB RAM, û 32 GB hilanîna flashê, ji bo karên rojane performansa têrker pêşkêşî dike. Lenovo 14e di heman demê de cîhêreng portan peyda dike, di nav de portên USB 3.1 yên dualî, portên USB-C yên dualî, hêlînek kilîtkirina Kensington, û xwendevanek qerta microSD.

2) Acer Chromebook 314 ($279): Acer Chromebook 314 pêvajoyek Intel Celeron N4020, 4 GB RAM, û 64 GB hilanîna eMMC heye. Her çend dibe ku ew ji bo lîstok an pirtasking ne maqûl be, ew heya 10 demjimêran jiyanek dirêj a baterî pêşkêşî dike.

3) ASUS Chromebook Flip CM3 (Destpêka 285 $): ASUS Chromebook Flip CM3 bi çîpek MediaTek MT8183 ve tê ku ji bo OS Chrome-ê xweşbîn e. Ew xwedan faktorek formek kompakt, dîmenderek IPS-a 12-inch bi rêjeya 3:2-ê, û jiyanek 16-saetan a baterî ya balkêş e. Di heman demê de ew pênûsek stûyê USI jî piştgirî dike.

4) Lenovo Chromebook Duet ($300): Lenovo Chromebook Duet dikare hem wekî laptop û hem jî wekî tabletek were bikar anîn. Dîmendera wê ya 10.1-inç û sêwirana wê ya portable ji bo karanîna li ser-çûyê bêkêmasî dike. Bi chipsetek MediaTek Helio P60T, ew heya 10 demjimêran jiyanek baterî pêşkêşî dike.

5) Samsung Chromebook 4+ (300 $ bi danûstandinan): Samsung Chromebook 4+ dîmenderek 15.6-inç vedihewîne, ku wê avantajê li ser Chromebookên din dide. Ew mîhengan bi 4 GB an 6 GB RAM û heya 64 GB hilanînê pêşkêşî dike. Lêbelê, girîng e ku bala xwe bidinê ku ji bo SSD-ya kevneşopî ya bi 128 GB hilanînê, bihayê nêzî 400 $ zêde dibe.

Van Chromebook performansa pêbawer peyda dikin û hewcedariyên xwendekaran bi bihayek erzan pêk tînin. Lêbelê, tê pêşniyar kirin ku berî ku hûn biryara kirînê bidin lêkolînek din bikin û daxwazên kesane bifikirin.

Çavkanî:

– Lenovo 14e, Acer Chromebook 314, ASUS Chromebook Flip CM3, Lenovo Chromebook Duet, Samsung Chromebook 4+: Teknolojiya Gaming ya Sportskeeda.