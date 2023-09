Crew Motorfest: Ezmûnek Nexşeya Guherîna Lîstik

By

Lîstika pêşbaziyê ya cîhana vekirî ya Ubisoft, The Crew Motorfest, nexşeyek destnîşan kir ku di civata lîstikê de serê xwe dizivirîne. Berevajî piraniya nexşeyên lîstika vîdyoyê, ku bi gelemperî tenê karûbar in, nexşeya The Crew Motorfest wekî nexşeya lîstika vîdyoyê ya çêtirîn û herî xweş a 2023-an tê pejirandin.

Yek ji taybetmendiyên berbiçav ên nexşeyê yekbûna wê ya bêkêmasî bi cîhana lîstikê re ye. Gava ku lîstikvan li rê, ramp û girên Hawai'i digerin, ew dikarin nexşeyê vekin da ku nêrînek çêtir a giravê bibînin. Tiştê ku vê nexşeyê bi rastî bandorker dike, temsîla wê ya bi tevahî 3D û pir berfireh e. Lîstik dikarin nexşeyê li dora xwe bizivirînin dema ku gerîdok û balafir di wextê rast de li ser wê dimeşin, û qatek pêveçûnek zêde lê zêde dikin.

Lê li vir namîne. Asta hûragahiyan di nexşeyê de ecêb e. Zêdekirina li her devera giravê nûneriyek rast-ê ya cîhana lîstikê diyar dike, digel ku NPC li ser rûtînên xwe yên rojane diçin û gerîdeyên ku li dora xwe dimeşin. Ev asta înteraktîf û realîzmê di nexşeyên lîstika vîdyoyê de kêmasiyek e.

Di astek pratîkî de, nexşeya The Crew Motorfest agahdariya kêrhatî ji lîstikvanan re peyda dike. Ew cihê ku rê bi hev ve girêdidin, avahî çawa çêdibin, cîhê çiyayan, û taybetmendiyên din ên erdnîgarî nîşan dide. Vê baldariya hûrguliyê ne tenê ezmûna lîstikê zêde dike lê di navgîniya cîhana lîstikê de jî ji lîstikvanan re dibe alîkar.

Danasîna nexşeyek wusa bandorker û kêrhatî standardek nû ji bo nexşeyên lîstika vîdyoyê destnîşan dike. Ew wekî berevajiyek berbiçav ji weşanên din ên vê dawiyê re xizmet dike, wek Starfield, ku ji ber nexşeya xwe ya bêhêz û bêalîkar di lîstikê de rexne girt.

Teknolojiya nexşeya nûjen a Ubisoft pirsê dike ka ew dikarin bi wê re çi bikin. Gelek lîstikvan jixwe îhtîmalan xeyal dikin, lîstikek nexşe-navendî pêşniyar dikin ku keşfê bi franşîzên populer ên Ubisoft ên mîna Assassin's Creed an Watch Dogs re dike yek.

Di encamê de, nexşeya The Crew Motorfest lîstikek-guhêrbar e. Ew astek hûrgulî, înteraktîf, û bikêrhatî pêşkêşî dike ku kêm kêm di nexşeyên lîstika vîdyoyê de têne dîtin. Ev nûbûn ji bo pêşkeftinên pêşerojê yên di pîşesaziya lîstikê de barek nû saz dike.

