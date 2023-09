Valve 20-emîn Salvegera Hesabên Bikarhêner ên Kevintirîn ên Steam-ê bi Nîşanên Taybet pîroz dike

Valve, afirînerê Steam, salvegera 20-an a hin hesabên bikarhênerên herî kevn ên platformê bi dayîna wan nîşaneyên dîjîtal ên taybetî bibîr tîne. Li gorî IGN, van nîşanan nexşeya rengê Steam-ê ya orîjînal vedigirin û di nav lîstikvanan de pêlên nostaljiyê derxistine.

Steam, mezintirîn pêşangeha lîstikên PC-ya dîjîtal li seranserê cîhanê, yekem car deriyên xwe ji lîstikvanan re di îlona 2003-an de vekir. Ew zû populerbûn bi dest xist, ku yek ji kêşeyên wê yên pêşîn lîstika "Counter-Strike" bû. Balkêş e, hin hesabên destpêkê yên ku beşdarî platformê bûne îro jî çalak in, û bikarhêner bîranînên wan rojên destpêkê parve dikin.

Valve bi salan bi domdarî Steam pêşve çû, karûbar û pêşkêşiyên xwe berfireh kir. Di van demên dawî de, pargîdanî bi ragihandina Steam Deck re jî xwe avêt pêşkeftina hardware. Ev amûra lîstika portable di rêwîtiya platformê de qonaxek balkêş nîşan dide.

Di Çileyê paşîn de, Steam serkeftinek girîng bi dest xist, digel ku 10 mîlyon lîstikvan bi hevdemî bi lîstika li ser platformê re mijûl bûn. Ev îtîraza domdar a platformê û civata her ku diçe mezin dibe ya lîstikvanên PC-yê ku Steam-ê wekî cîhê lîstika xweya bijare hildibijêrin nîşan dide.

Di nav lîstikên herî populer ên li ser Steam-ê de niha "Counter-Strike: Global Offensive" ya Valve ye, ku rojane bi mîlyonek lîstikvan pesnê xwe dide, û hem jî "Dota 2", "PUBG: Battlegrounds" ji hêla Tencent Holdings ADR, "Call of Duty:" Modern Warfare 2" ji hêla Activision Blizzard Inc, "Lost Ark" ji hêla Amazon.com Inc, "FIFA 23" ji hêla Electronic Arts Inc, û "Apex Legends" ji hêla Respawn ve.

Nîşanên dîjîtal ên taybetî yên ku ji hesabên herî kevn ên Steam re têne xelat kirin wekî bîranînek dîroka dewlemend a platformê û bandora domdar a ku wê li ser pîşesaziya lîstikê kiriye.

