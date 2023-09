15 Nermalava PDF-ê ya bêhempa ji bo Windows 10 di 2023-an de

By

Di serdema dîjîtal a îroyîn de, xwedan nermalava PDF-a pêbawer ji bo xebata karûbar û rêveberiya belgeyê pêdivî ye. Ji bo bikarhênerên Windows 10, gelek vebijarkên berdest hene, lê hilbijartina nermalava çêtirîn dikare pir be. Ji bo hêsankirina lêgerîna we, me navnîşek 15 nermalava PDF-ê ya herî bêbawer berhev kir ku bi taybetî ji bo Windows 10-ê di sala 2023-an de hatî çêkirin. Van sepanên nermalavê cûrbecûr taybetmendî pêşkêş dikin û ezmûnek bikarhênerek bêkêmasî peyda dikin, û wan ji bo kes û karsaziyan dikin amûrên domdar. nêzhev.

Adobe Photoshop Elements 2023 | Software Editing Photo

Adobe Photoshop Elements 2023 nermalava sererastkirina wêneyan e ku ji bo PC-ya Windows-ê hatî çêkirin. Ew teknolojiya Adobe Sensei AI-ê bikar tîne da ku karan bixweber bike û rê bide bikarhêneran ku bala xwe bidin ser pêşkeftinên afirîner. Bi 61 guherandinên rêberî, bikarhêner dikarin kûrahiyê biafirînin, dîmenên bêkêmasî biafirînin, paşxaniyan biguhezînin û duotonên nûjen çêbikin. Nermalava di nav şablonên kolaj û slideshow û naveroka afirîner a nûvekirî de afirandinên kesane pêşkêşî dike. Wekî din, ew ji bo guherandina wêneyan di rê de sepanên tevnvîs û mobîl peyda dike.

Taybetmendiyên sereke yên Adobe Photoshop Elements 2023 teknolojiya Adobe Sensei AI, 61 guherandinên rêberî, afirandinên kesane, û şiyana ku hûn ji sermaseya xwe derbas bibin hene. Digel ku nermalavê fonksiyona pêşkeftî ya guhertoya tevahî ya Photoshop-ê tune ye, ew ji ber erzanbûn û gihîştina wê ya ji bo destpêkan tê pesnê kirin.

Microsoft 365 Kesane

Microsoft 365 Personal komek berfireh a sepanên nivîsgehê û taybetmendiyên ewlehiyê yên pêşkeftî pêşkêşî dike. Bi serîlêdanên Premium Office ên mîna Word, Excel, û PowerPoint, bikarhêner dikarin bi hêsanî belgeyên xwe biafirînin û birêxistin bikin. Abonetî di heman demê de 1TB hilanîna cloudê ya li ser OneDrive jî vedihewîne, ku rê dide gihîştina pelan a bêkêmasî û parvekirina li ser cîhazan. Outlook, serîlêdana e-name û salnameyê ya ewledar, di heman demê de di abonetiyê de jî heye. Nermalava dikare li ser gelek cîhazan were bikar anîn, nermbûnek mezin pêşkêşî dike.

Taybetmendiyên sereke yên Microsoft 365 Personal şiyana afirandin, birêxistinkirin û pêkanîna tiştan bi hêsanî, sepanên Premium Office, 1TB hilanîna cloudê ya OneDrive, Outlook ji bo e-name û salname, û taybetmendiyên ewlehiyê yên pêşkeftî hene. Hin bikarhêner navberê qels dibînin, û modela-bingeha abonetiyê dibe ku ji hêla her kesî ve neyê tercîh kirin, lê bi tevahî ew ji bo kesên ku li komikek nivîsgehek berfireh a bi hilanîna ewr digerin vebijarkek populer e.

Kindle Paperwhite bi Ronahiya Germ a Veguhezbar

Kindle Paperwhite e-xwendevanek çêkirî ye ku ezmûnek xwendina bilind pêşkêşî dike. Bi dîmendera xweya 6.8 ″, ronahiya germ a birêkûpêk, û tixûbên ziravtir, ew hatî sêwirandin ku ezmûna xwendina li ser kaxezê rastîn teqlîd bike. Dîmendera bê-biriqandî xwendina rehet tewra di bin tîrêja tavê ya geş de misoger dike, di heman demê de taybetmendiya avhewa wê ji bo xwendina behrê an serşokê minasib dike. Kindle Paperwhite dikare bi hezaran sernavan hilîne û heya 10 hefte jiyana bateriyê pêşkêşî dike. Di heman demê de ew gihîştina Kindle Unlimited jî peyda dike, li wir hûn dikarin zêdetirî 2 mîlyon sernav û bi hezaran pirtûkên dengî bibînin. Bi navbeynkariya xweya hêsan û sêwirana tevlihev, ev e-xwendekar rêyek hêsan û dilxweş e ku hûn bi adetên xwendina we re mijûl bibin.

Taybetmendiyên sereke yên Kindle Paperwhite dîmenderek 6.8 ″ ya bi ronahiya germ a veguhezbar, sêwirana pêşê ya bi dîmenderek bê ronî, avgiraniya ji bo binavbûna qezayê, şiyana hilanîna bi hezaran sernavan, heya 10 hefte jiyana bateriyê, û gihîştina Kindle Unlimited û pirtûkên deng. Dibe ku hin bikarhêner pêwendiya bikarhêner tevlihev bibînin, û dibe ku dîmendera destikê carinan pirsgirêkên bersivdayînê hebin, lê bi giştî ew ji bo xwendevanên dildar ku ji bo kêfa xwendina xwe li amûrek taybetî digerin bijarek girîng e.

Çavkanî: Adobe, Microsoft, Amazon