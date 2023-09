Ji bo 2023-an Remotesên Android-ê yên çêtirîn: Tecrûbeya Xweya Entertainmentê zêde bikin

Ger hûn ji lêgerîna dûrûda rast a Android-ê ji bo kontrolkirina cîhazên xwe westiyayî ne, êdî nenihêrin. Di vê gotarê de, em ê ji bo 11-an 2023 dûrbînên çêtirîn ên Android-ê pêşkêşî bikin ku dê hemî hewcedariyên we bicîh bîne, çi ew TV-ya we, pergala şanoya malê, an jî cîhazên xaniyê jîr bin. Van ji dûr ve taybetmendiyên pêşkeftî, navgînên bikarhêner-heval, û lihevhatina bêkêmasî pêşkêşî dikin da ku ezmûna şahiya we zêde bikin.

Kontrola dûr a Android TV Box:

Ev ji dûr ve ji bo bikarhênerên Android TV Box-ê pêdivî ye ku pêdivî ye. Ew bi modelên populer re hevaheng e û ne hewceyî bernamekirinê ye. Bi tenê bataryayên nû têxin nav xwe û tavilê dest bi karanîna wê bikin. Di pakêtê de yek kontrolek ji dûr ve heye, û ew ji hêla du bataryayên AAA ve tê hêz kirin. Pîvana dûr bi rengek tevlihev û reş e, rehetî û karanîna hêsan pêşkêşî dike.

Ji bo Android TV Box-ê Kontrola Dûr biguhezînin:

Vê kontrola dûr a veguheztinê bi cûrbecûr modelên Android TV Box-ê re hevaheng e. Ew bi tenê du bataryayên nû yên AAA vesazkirina hêsan pêşkêşî dike. Sêwirana kompakt û lihevhatina berfireh wê ji bo kontrolkirina Android TV Box-a we vebijarkek pêbawer û hêsan dike.

Rii MX3 Multifunction 2.4G Fly Mouse Mini Wireless Klavyeya & Kontrola ji dûr ve Infrared:

Ev cîhaza piralî klavyeya bêtêl, mişk, û kontrolê ji dûr ve di nav hev de dike. Ew bi cîhazên cihêreng ên wekî Google Android Smart TV/Box, IPTV, Windows, û MAC OS re hevaheng e. Sensora tevgerê rê dide kontrolkirina rehet a mişkê bi hejandina ji dûr ve, û ew sazkirina fîşa û lîstikê vedihewîne. Di heman demê de xwedan kapasîteya fêrbûna IR-ê ye, ku dihêle ew li ser dûrahiya TV-ya weya IR-ê heta pênc bişkokan fêr bibe.

Bi tevahî, van dûrên Android-ê rehetî, karanîna hêsan, û lihevhatina bi cûrbecûr cîhazan re peyda dikin. Bi taybetmendiyên xwe yên pêşkeftî û navgînên bikarhêner-heval, ew hatine sêwirandin ku ezmûna şahiya we zêde bikin. Bi xatirê te ji aloziya pir dûrûdirêj re bêjin û ji rehetiya li ber destên xwe silav bikin.

