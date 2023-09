Vekirina Potansiyela Tevahiya Baweriya Zero: Guhertinek Paradîgmayê Di Ewlehiya Rêxistinî de

Baweriya zero ji bo rêxistinan wekî aliyek girîng a veguherîna dîjîtal derketiye holê, ji wêdetirî ku tenê bêjeyek e. Lêkolîna ji Zscaler eşkere dike ku gelek serokên IT-ê berê bicîh kirine an jî plan dikin ku stratejiyek ewlehiya ewlehiya zero bicîh bikin. Lêbelê, tenê rêjeyek piçûk ji van rêberan pê ewle ne ku bi tevahî potansiyela pêbaweriya sifir bikar bînin.

Baweriya zero dûrbûna ji pratîkên ewlehiyê yên kevneşopî yên mîna torên taybet ên virtual (VPN) û dîwarên agir, ku cîhazên di nav tora rêxistinê de pêbawer in, destnîşan dike. Têgeh li dora vê ramanê ye ku bi tu bikarhênerek nikare pêbawer be, ji bo ku her bikarhêner û amûrek bigihîje torê verastkirinê hewce dike.

Bicîhanîna pêbaweriya sifir gelek feydeyan pêşkêşî dike, di nav de xuyangiya rêxistinî û ewlehiya zêde. Ew dihêle tîmên IT-ê dema ku pratîkên xebata hîbrîd û hêzên xebatkar ên belavkirî bicîh tîne kontrola li ser çalakiya torê biparêze. Bi hembêzkirina pêbaweriya sifir, rêxistin di kirêgirtinê de bi pêşkêşkirina vebijarkên xebata maqûl re di heman demê de ku ewlehî û parastinê peyda dikin avantajek pêşbaziyê digirin.

Dîtina li seranserê pargîdaniyê aliyek girîng a pêkanîna pêbaweriya sifir e. Vê astê xuyangiyê rê dide rêxistinan ku li ser bingeha cîhê wan biryarên agahdar di derbarê tevlêbûna bi karmendan re bidin û li ser tolerasyona xetereyê nihêrînên girîng bistînin. Mînakî, karkerên dûr dikarin erkên xwe bi ewlehî pêk bînin, di heman demê de têgihîştinên ku ji meylên xebatê hatine bidestxistin dikare bibe sedema çêtirkirina karûbarên nivîsgehê, pratîkên xebatê, û tewra jî karîgeriya enerjiyê.

Derfetên ku ji hêla pêbaweriya sifir ve têne pêşkêş kirin ji guheztinên teknolojîk derbas dibin. Bi karanîna nerînên hûrgelî yên ku ji hêla pêbaweriya sifir ve têne peyda kirin, rêxistin dikarin radestkirina karsaziya xwe ji nû ve bifikirin û di derheqê cîhên nivîsgehê, belavkirina hêza kar, û hilberandinê de biryarên stratejîk bidin. Ew dihêle karsaziyan karûbarên xwe ji nû ve bifikirin û rêyên nû yên tevlêbûna bi xerîdaran re bibînin.

Li pêş çavan, derketina amûrên AI-ê yên hilberîner ji bo cîhê pêbaweriya sifir soz digire. Van amûran dikarin mîqdarên girseyî yên daneyên ku di nav ewrên ewlehiyê re derbas dibin analîz bikin û têgihiştinên hêja derxînin. Bi karanîna AI-ya hilberîner, rêxistin dikarin feydeyên pêbaweriya sifir bêtir zêde bikin û ewlehî û karbidestiya xwe ya xebitandinê berbi astên nû ve bibin.

