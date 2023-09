Apple Vision Pro Xwedî App Store-ya xwe ye: Ya ku Pêşdebir û Bikarhêner Pêdivî ye ku bizanibin

Apple bi fermî ragihand ku guhê wê yê pêşerojê yê VR, Apple Vision Pro, dê xwediyê App Store-a xwe be. Pargîdanî soza xwe bi cih anî ku destûr bide serguhê sepanên iOS û iPadOS-ê, ji bilî sepanên nû yên visionOS-ê. Ev tê vê wateyê ku bikarhêner dê digel sepanên nû yên visionOS-ê bigihîjin "sed hezaran sepanên iPad û iPhone".

Pêşdebir dê di demek nêzîk de fersendê bibînin ku sepanên xwe li ser App Store-a Vision Pro biweşînin. Apple plan dike ku App Store-a nû di beta pêşdebiran a payizê ya pêşerojê de ji bo visionOS-ê bike. Her serîlêdanên nû yên iOS û iPad OS-ê yên ku hatine afirandin dê bixweber li ser App Store-a Vision Pro-yê peyda bibin, heya ku ew bi guhê re hevaheng bin.

Dema ku Apple pêşbîn dike ku hema hema her serîlêdana iOS û iPad-ê dê bi Vision Pro re hevaheng be, dibe ku rewş hebin ku serîlêdanek ji ber hin fonksiyonan an pirsgirêkên navbeynkariya bikarhêner ne lihevhatî be. Di rewşên weha de, pêşdebiran dê bi navgîniya App Store Connect ve werin agahdar kirin da ku ew dikarin sererastkirinên pêwîst bikin.

Tevlîhevbûna bi sepanên iOS û iPad OS-ê re bi pirtûkxaneyek serîlêdana girseyî ya rast ji qutiyê ve avantajek girîng dide Vision Pro. Lêbelê, ne hemî pargîdan ji bo ezmûnên berbiçav visionOS hembêz dikin. Mînakî, Netflix ragihand ku ew ê di destpêka destpêkirinê de ne xwediyê serîlêdana xwecî ya Apple Vision Pro be. Ji hêla din ve, pargîdaniyên mîna Disney û NBA ji bo afirandina ezmûnên berbiçav ên ji bo Vision Pro re eleqe nîşan dan.

Serkeftina Vision Pro dê di dawiyê de bi vê yekê ve girêdayî be ka pêşdebir û pargîdan ji bo ezmûnên berbiçav visionOS-ê qebûl dikin. Ger ew bikin, berhevoka serîlêdanên berbiçav û pratîkî yên li ser Vision Pro dikare wê li ser serikên din ên VR-ê bide. Lêbelê, heke ew bi tenê Mac an iPhone-ya ku li ser rûyê xwe ve girêdayî ye were fêm kirin, dibe ku di destpêkê de gazîkirina "komputera cîhê" sînordar be.

