Xbox Xbox Mastercard ji Lîstikvanan re Xelat dike

Xbox pêşkêşiya xwe ya herî paşîn ji bo lîstikvanan eşkere kir: Xbox Mastercard-a fermî. Qerta krediyê, ku ji hêla Barclays ve hatî derxistin, dihêle bikarhêneran ji kirînên rojane puanan werbigirin ku dikarin ji bo lîstikan an pêvekên li dikana Xbox-ê werin vegerandin. Kart di heman demê de vebijarka kesanekirina wê bi nîşana lîstika bikarhêner a ku li ser yek ji pênc sêwiranên cihêreng ên ku logoya Xbox-ê vedihewîne, pêşkêşî dike. Lêbelê, ji bo wergirtina kartê hin sînor hene. Pêdivî ye ku serlêder Xbox Insiders bin û li parzemîna Dewletên Yekbûyî, Alaska, an Hawaii bimînin.

Mîna qertên kredî yên din ên li ser bingeha xelatan, bikarhêner ji bo her $1 ku li ser qerta krediyê ya lîstikvan xerc dikin, xalan distînin. Dema ku li cîhên taybetî bikirin dikarin hêj bêtir xalan qezenc bikin. Ev di nav de 5x xalan ji bo hilberên bijarte li firotgehên Xbox û Microsoft-ê, û 3x xalan li ser karûbarên streaming bijarte yên wekî Disney Plus û Netflix digire. Kart di heman demê de li ser karûbarên radestkirina xwarina bijartî yên mîna Grubhub û Doordash xalên 3x pêşkêşî dike.

Hûrguliyên li ser pêşangehên din ên bijartî hîn ne diyar in. Mînakî, ne diyar e gelo kirîna tiştên di lîstikê de bi navgîniya hesabê Xbox-ê, wek zêrên Overwatch, dê ji bo bidestxistina 5x xalan be. Endamên Xbox Mastercard piştî kirîna xweya yekem 50 $ bonus di forma xalan de werdigirin û dikarin sê mehan ji Xbox Game Pass Ultimate ya belaş bistînin, bi vebijarka ku heke jixwe endamê Game Pass e, wê diyarî hevalê xwe bikin.

Ji bo serlêdana Xbox Mastercard, bikarhêner divê bibin Xbox Insiders. Bi daxistina Xbox Insider Hub-ê ji Microsoft Store-ê li ser PC-ê an jî lêgerîna "Xbox Insider Bundle" li ser konsolê Xbox-ê û sazkirina hub-ê bi hêsanî dikare were kirin. Serdema serîlêdanê ji bo Xbox Insiders di 21ê Îlonê de dest pê dike, dema ku yên mayî yên Dewletên Yekbûyî neçar in ku heya sala 2024-an bisekinin ku ji bo qerta krediyê serlêdan bikin.

