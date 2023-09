Microsoft dê li Tokyo Game Show 2023 Weşana Dîjîtal a Xbox Mêvandar bike

Microsoft ragihand ku ew ê di pêşandana pêşandana Tokyo Game 2023-an de mêvandariya Weşana Dîjîtal a Xbox-ê bike. Weşan dê di 21-ê Îlonê de demjimêr 2:00 am PT / 5:00 am ET / 18:00 JST pêk were.

Di dema weşanê de, Microsoft dê nûvekirinên pêşkeftinê li ser lîstikên ji Xbox Game Studios û Bethesda Softworks peyda bike. Wekî din, ew ê berhevokek lîstikên cihêreng ên afirîner nîşan bidin ku ji hêla pêşdebiran ve di serî de li Japonya û Asyayê hatine çêkirin. Ev bûyer dê di heman demê de daxuyaniyên lîstikên nû yên ku dê werin Xbox Game Pass jî vehewîne.

Weşana Dîjîtal a Xbox dê bi platformên cihêreng ve were gihîştin. Temaşevan dikarin li ser kanala fermî ya Tokyo Game Show YouTube-ê, û hem jî kanalên civakî yên Xbox-ê hilbijêrin weşanê temaşe bikin. Weşan dê bi gelek zimanan peyda bibe, di nav de Îngilîzî, Japonî, Koreyî, Çînî ya Hêsankirî, Çînî ya Kevneşopî, Malayî, Taylandî, Vîetnamî, Endonezyayî, Fransî, Almanî û Spanî ya Kastîlî.

Ev bûyer ji lîstikvan û temaşevanên Xbox re fersendek balkêş pêşkêşî dike ku nûvekirin û ragihandinên herî dawî li ser lîstikên pêşerojê bistînin. Ew di heman demê de pabendbûna Microsoft-ê ji bazarên lîstikên Japonî û Asyayî re ronî dike, ku jêhatîbûn û afirîneriya herêmê nîşan dide.

Tokyo Game Show pêşangehek lîstikê ya salane ye ku li Japonya tê lidarxistin, ku pêşkeftinên herî dawî yên di pîşesaziya lîstikê de vedihewîne. Ew wekî platformek ji pêşdebirên lîstikê, pargîdaniyên hardware, û dildarên lîstikê re xizmet dike ku werin ba hev û cîhana lîstikê pîroz bikin.

