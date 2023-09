Reklamên nelabelkirî yên li ser X Di derbarê Zelalbûn û Lihevhatina Rêbernameyên FTC de fikaran zêde dikin

By

Bikarhênerên platforma tora civakî ya populer, X (ku berê wekî Twitter dihat zanîn), fikarên xwe li ser xuyangkirina reklamên bê etîket di feed xwe de bilind kirin. Van reklaman, ku ji bikarhêneran re wekî postên organîk têne pêşkêş kirin, nîqaşek li ser şefafî û pabendbûna bi rêwerzên Komîsyona Bazirganî ya Federal (FTC) vekiriye.

Naha ne diyar e ka X, di bin xwediyê Elon Musk de, bi mebest etîketên reklamê rakirine an ew xeletiyek demkî ye. Bikarhêneran ragihandine ku van reklamên bê etîket hem di xwarina algorîtmîkî ya pêşniyarkirî ya "Ji bo Te" û hem jî di tabloya "Li pey" de dîtine, ku tenê naverok ji hesabên ku bikarhênerek dişopîne nîşan dide. Vê nebûna eşkerekirinê bûye sedema rexnekirina bikarhêner û pisporên pîşesaziyê.

Sarah Kay Wiley, derhênerê siyaset û hevkariyê li çavdêriya adtech a neqezenc Check My Ads, mijar ronî kir û diyar kir ku nebûna etîketkirinê xerîdaran dixapîne û li dijî rêwerzên FTC-yê yên li ser reklamên xapînok derdikeve. FTC berê tekezî li ser girîngiya eşkere nîşankirina reklamên drav kir da ku ji xapandina xerîdar dûr nekevin.

Ji bo ku hûn diyar bikin ka postek reklamek e, bikarhênerên X dikarin li ser îkona sê xalî ya li quncika jorîn a rastê ya postê bikirtînin an bikirtînin. Ger post reklamek be, vebijarkên din ên wekî "Ji vê reklamê re eleqedar nabin", "Raporta reklamê," û "Çima ev reklam?" dê hebin. Bikarhêner ferq kirine ku van vebijarkên menuyê tenê li ser reklamên ku etîketan tune ne hene, piştrast dikin ku nebûna eşkerekirina li ser reklamên X bi mebest e.

Wekî din, X di van demên dawî de eşkerekirina reklama xwe guhertiye, bi etîketên nû ceribandine. Dema ku etîketa kevneşopî ya "Promoted" li milê çepê yê jêrîn ê tweetekê hate xuyang kirin, platform li quncika jorîn a rastê veguherî etîketek piçûktir a "Reklam". Lêbelê, hin reklaman hîn jî etîketa "Pêşkêş kirin" vedigirin. Bikarhêner pêdivî ye ku li etîketek li jor an binê postê bigerin da ku diyar bikin ka ew reklam e.

Girîng e ku bala xwe bidinê ku ev reklamên bêlabel ne reklamên sêyemîn in lê rasterast bi platforma reklamê ya X-ê têne pêşkêş kirin. Pargîdanî ji hêla reklamkaran ve tê dayîn ku van reklaman li seranserê tora civakî bimeşîne. Lêbelê, X etîketek an eşkerekirina gelemperî peyda nake da ku xerîdaran agahdar bike ku post reklam in.

Xuyabûna van reklamên bêlabel fikaran di derbarê şefafiya platformê û pabendbûna bi rêwerzên FTC re zêde dike. Reklamker û marqeyên ku X-ê wekî platformek reklamê bikar tînin dibe ku ji ber nebûna nîşankirina reklamên xwe bi berpirsiyariyên potansiyel re rû bi rû bimînin. Çavdêriya pratîkên reklama medyaya civakî ji bo parastina xerîdaran û misogerkirina zelaliyê di pîşesaziyê de pêdivî ye.

