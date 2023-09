World of Warcraft Guardians of the Dream Patch eşkere dike

By

World of Warcraft patcha xweya pir pêşbînîkirî ragihand, Guardians of the Dream, ku dê naveroka nû ya balkêş ji lîstikvanan re destnîşan bike. Ev pişka sereke dê herêmek nû, serdanek dijwar, û hewzek nû ya Mythic+ Dungeons nîşan bide.

Xala girîng a Guardians of the Dream devera nû ye, ku lîstikvanan kûr dike nav qada mîstîk ku wekî Xewna Emerald tê zanîn. Ev pîvana giyanî demek dirêj bûye beşek ji zanîna Warcraft, û lîstikvan dê bi hêzên tund ên Primalîst ên ku ji hêla Fyrakk-ê bi heybet ve têne rêve kirin, rûbirûbûna agir re rû bi rû bimînin. Vegera nav vê qada ku berê nehatiye dîtin dê jêhatîbûn û wêrekiya maceraperestan biceribîne.

Patch di heman demê de êrişa Amirdrassil, hevdîtinek bi heyecan bi Druids of the Flame re destnîşan dike. Ev serdegirtin ezmûnek bêhempa pêşkêşî dike ji ber ku lîstikvan dê xwedî fersendê bin ku li ejderhayan siwar bibin ji ber ku ew li dû druîdên agirê difirin ku di Xewna Emerald de wêraniyê çêdikin. Lêbelê, pêşdebiran di derheqê mekanîkê de hişyar in û plan dikin ku beriya ku wê ji lîstika zindî re berdin, bi berfirehî ceribandinê bikin.

Wekî din, patch ji bo Demsala 3-an hewzek Mythic+ Dungeon-ê ya nûvekirî vedihewîne. Lîstik dikarin ji berfirehkirinên berê, mîna Darkheart Thicket û The Everbloom, li benda zîndanên bi mijara Emerald Dream bin. Wekî din, Dawn of the Infinites megadungeon li du baskan hatiye dabeş kirin, naveroka dijwartir ji lîstikvanan re pêşkêş dike.

Ji bo lîstikvanên casual, dê gelek çalakiyên li derve hene ku kêfê bikin. Patch çerxeyek ji sê bûyerên giştî destnîşan dike: Superbloom, ku ji nexşeyên bargiraniya Overwatch îlhama xwe digire, bûyerek cotkariyê ku lîstikvan dikarin dirav û xelatan berhev bikin, û Emerald Bounty, ku lîstikvan tov diçînin û temaşe dikin ku ew li daran mezin dibin, xelatên bêhempa peyda dikin.

Lîstik dikarin patcha nû ya li ser PTR (qada ceribandina gelemperî) dawiya vê hefteyê biceribînin. Bi naveroka xweya nû ya balkêş, Guardians of the Dream soz dide ku di Xewneya Emerald de ezmûnek heyecan û berbiçav pêşkêşî lîstikvanên World of Warcraft bike.

