Ger hûn îro Wordle-ê dilîzin û hewcedariya we bi arîkariyek piçûk heye, me we girtiye. Bersiva Wordle ya ji bo 12-ê Îlonê peyvek pênc-pîvan e, û me hin nîşan hene ku we di riya rast de bimeşînin. Li vir tiştê ku hûn hewce ne ku bizanibin ev e:

Di vê peyvê de dengdêrek heye.

Peyva îroyîn bi 'W' dest pê dike.

Di vê peyvê de herfên dubare nînin.

Ev peyv navê cure amûreke metbexê ye ku ji bo têkelkirina tiştan û çêjkirina wan tê bikaranîn.

Heke hûn hîn jî nebawer in, bersiv e whisky. Hema hema hemî texmînên me girt, lê me karî bi tenê di wextê xwe de bi texmînek mayî bi dest bixin. Ji bîr nekin ku bersiva Wordle-ya xwe piştî ku we qedand, parve bikin, lê ji bîr mekin ku hûn wê ji bo yên din xera nekin!

Wordle ji destpêka destpêkirina xwe di Cotmeha 2021-an vir ve populerbûnek girseyî bi dest xistiye. Bi mîlyonan lîstikvan her roj kontrol dikin da ku jêhatîbûna xwe ya texmînkirina peyvan biceribînin. Serkeftina lîstikê rê li ber belavbûna klonan li firotgehên sepanê vekir. Lêbelê, Wordle ya orjînal, ku ji hêla Dan Wardle ve hatî pêşve xistin, di nav lîstikvanan de bijarek dimîne.

Di bûyerek balkêş de, New York Times Wordle bi jimareyek heft-hejmar a nediyar bi dest xist. Lîstik niha dikeve bin sîwana rojnameyê ya lîstikên serhêl. Digel ku bi destxistinê hin pêşkeftinên paşperdeyê bi xwe re anîne, lîstik bixwe belaş û neguherî maye.

Tevî hin pirsgirêkên koçberiyê yên destpêkê û rakirina peyvên bêaqil ji ferhengê, Wordle bi lîstika xweya sade û lê adetî lîstikvanan dikişîne. Ji ber vê yekê texmîn bikin û bi lîstina Wordle kêfê bikin!

Definitions: