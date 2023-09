Wordle 811 Bersiv: 8ê Îlonê

By

Pişka Wordle ya îro ji stratejiyên adetî re ziraviyek bêhempa pêşkêşî dike. Di rojên destpêkê yên lîstikê de, lîstikvan bi gelemperî xwe dispêrin peyvên dengdêr ên giran ên wekî "audio" an "soare" wekî xala destpêkê. Bawerî ev bû ku ger peyvek dengdêrên sereke hebin, dê yên mayî hêsan werin fêm kirin. Lêbelê, lîstikvan zû vedîtin ku konsonantan rolek girîng lîstin.

Îro, me derfetek kêm heye ku em ji nû ve li stratejiya dengdêr-giran bigerin. Peyva vê puzzlê hem nezelal e û hem jî sê vokalên cuda dihewîne. Ew peyvek hevpar e, ji karanîna tîpên nefermî dûr dikeve. Nêzîkatiya pêşniyar ev e ku meriv bi peyvek dengdar-giran dest pê bike û dûv re teknîka rakirina tîpan bikar bîne.

Ji bo ku em bi we re bibin alîkar, li vir ji bo çareserkirina kêşeya îro hin nîşanên hêja hene:

1. Peyv bi tîpa R dest pê dike.

2. Sê dengdêr tê de hene.

3. Peyv bi tîpa E diqede.

4. Dengdêreke din a peyvê O ye.

5. Di peyvê de dengdêra dawî U ye.

Ger hûn van nîşanan bi baldarî bifikirin, divê bersiv di nav destan de be. Lêbelê, heke hûn xwe asê dibînin, ji bo çareseriyê li jêr bigerin.

SPOILER ALERT! Tenê ger hûn li bersiva puzzle Wordle ya îro digerin xwendina xwe bidomînin.

Peyva îroyîn “ROUSE” ye. Wateya "kesek şiyar kirin an kesek çalaktir an heyecantir bikin". Ji bîr mekin ku hûn sibê dîsa ji bo hêman û nîşanan beşdarî me bibin.

Definitions:

– Dengdêr: Dengek axaftinê ye ku bi veavakirina rêça dengbêjî ya vekirî tê hilberandin û dihêle ku hewa bê navber biherike.

– Konsonant: Dengê axaftinê yê ku bi tengbûn an jî astengkirina rêka dengbêjiyê tê çêkirin.

– Nezelal: Ne baş tê zanîn an jî zehmet e ku were famkirin.

Çavkanî:

- Gotara bingehîn: [çavkanî]

– Pênaseya “vokal”ê: [çavkanî]

- Pênaseya "konsonant"ê: [çavkanî]

- Pênaseya "nezelal": [çavkanî]