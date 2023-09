Microsoft ji bo Windows 11 li ser Dîwarên Zindî yên bi AI-Powered dixebite

Tê gotin ku Microsoft ji bo Windows 11 dîwarên zindî yên bi AI-ê-hêzdar pêşve dike, ku dikare ezmûna bikarhêner a giştî zêde bike. Van dîwarên zindî dê teknolojiya AI-ê bikar bînin da ku têgihîştina kûrahiyê rast bikin û hawîrdorek sermaseya înteraktîftir biafirînin. Dê dîwarên dîwaran di bersivê de li hember tevgerên kursor an çalakiya cîhazê bi tevger an guheztina "zindî" xuya bibin.

Rapor destnîşan dikin ku Microsoft dibe ku di nûvekirinek dahatû de "bandorek parallaksê" bide nasîn, ku ev yek dihêle ku dîwar ji naveroka li ser wê hinekî hêdîtir tevbigerin, kûrahî û binavbûnê zêde bike. Tê çaverê kirin ku ev dîwarên pêvekirî yên AI-ê bi hem cîhazên desta-çalakkirî yên mîna tablet û hem jî bi tevgerên mişka kevneşopî re baş bixebitin.

Microsoft di teknolojiyên AI-ê de gelek veberhênan kiriye, ku ji yekbûna Bing Chat-ê di fonksiyona lêgerîna Windows-ê de diyar dibe. Danasîna dîwarên zindî mînakek din a pabendbûna Microsoft-ê ye ku AI-ê di hilberên xwe de bicîh bike. Digel ku dibe ku taybetmendî li ser hardware kevintir ew qas xweş nexebite, tê pêşbînîkirin ku li ser laptop an PC-yên sermaseyê yên nû ezmûnek nermtir û balkêştir peyda bike.

Ev nûçe bi bûyera dahatû ya Microsoft-ê di 21-ê Îlonê de, ku tê payîn ku nûvekirinên ji bo cîhazên Surface û Windows Copilot werin ragihandin, hevdem e. Dê were dîtin gelo ev taybetmendiya dîwarê zindî ya bi AI-ê-hêzdar dê di hilberên pêşerojê de were bicîh kirin an paşê bi nûvekirinên pêşerojê ve were zêdekirin.

