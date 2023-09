Êvarek li Rossi's: Tama Îtalyayê li Restaurants Seasons

Restorana luks a Seasons li otêla InterContinental li Ballsbridge, Dublin 4 vê mehê ezmûnek xwarina îtalyayî ya cihêreng pêşkêşî dike. Serokê şefê îcrayê Alberto Rossi, ku ji Îtalyayê ye, pisporî û hezkirina xwe ji pêjgeha Italiantalî re tîne menuê. Endamên Klûba Xwarin û Vexwarinê ya The Irish Times xwedî fersendek taybetî ye ku di 21ê Îlonê saet 6:30 de beşdarî çalakiyek bi navê "Êvarek li Rossi's" bibin.

Di bûyerê de dê menuyek tamkirinê ya pênc-kursî ku ji xwarinên îtalî yên herêmî hatî îlhama kirin, pêşkêş bike. Mêvan dê ji hilbijarkek antîpasti ya ku bi şêwaza malbatê tê pêşkêş kirin, li dû primî, xwarina sereke, û şîrîn, bi vebijarkên ku li her qursê têne peyda kirin, kêfxweş bibin. Ji bilî xwarinên hêja, vexwarinek xêrhatinî, hevjînên şerab û kokteylek şîrîn dê were pêşkêş kirin. Chef Rossi bixwe dê her xwarinê pêşkêşî bike, li ser dîrok û çarçoweya wê nîqaş bike.

Bûyer bê guman populer e, ji ber vê yekê bilêt bi sînor in. Kesên ku dixwazin dikarin cihê xwe bi tikandina lînka pêşkêşkirî veqetînin. Ev soz dide ku bibe êvarek nebîrkirî ya pêjgeha otantîk a Italiantalî, ku ji hêla têkiliya kesane ya Chef Rossi ve hê bêtir taybetî ye.

Ji bo Endamên Klûba Xwarin û Vexwarinê Xelat Bidest xistin

Aboneyên Klûba Xwarin û Vexwarinê ya The Irish Times xwedî şansê ku vê mehê li Co Wicklow du xelatên bêhempa bi dest bixin. Xelata yekem menuyek tamkirinê ya 10 qursî ji bo du kesan li xwaringeha The Strawberry Tree li BrookLodge & Macreddin Village li Aughrim vedihewîne, li dûv wê jî şevek bimîne. Xelata duyemîn şevekê ji bo du kesan li The Sally Gap Bar & Brasserie li pênc-stêrk Powerscourt Hotel Resort & Spa pêşkêşî dike, bi şîvek sê-kursan û taştê. Kesên eleqedar dikarin bi tikandina lînkên hatine pêşkêşkirin têkevin pêşbirkê.

Pîrozbahî ji Edel Troy re, serketiya şevekê ji bo du kesan re li The Eccles Hotel & Spa li Glengarriff, Co Cork, û ji Gerry Murphy, serketî yê şîvê ji bo çar kesan li xwaringeha Taxa Naas, Co Kildare. Van serketiyên bextewar dê bê guman li van saziyên navdar ji ezmûnên xwarina bêhempa û dilşewat kêfê bikin.

Zêdetir Nûçeyên Xwarin û Vexwarinê

Di Kovara Times a Irishrlandî ya dawiya vê hefteyê de, aşpêj û restorator Sunil Ghai reçeteyên ji pirtûka xweya nû ya xwarinê, Spice Box: Xwarina Hindî ya Hêsan, Rojane parve dike. Di kovarê de gotarek Corinna Hardgrave jî heye, ku bawer dike ku wê li bajarê Kilkenny stêrkek nû ya Michelin keşf kiriye. John Wilson diçe lêgerînek ku şerabên Bordeaux li ser budceyê bibîne. Wekî din, Grainne O'Keefe û Lilly Higgins di kovarê de reçeteyên xwarinên payîzê yên dildar peyda dikin.

Ji bo nûçeyên herî dawî yên xwarin û vexwarinê, taybetmendî û reçeteyên xweş, ji bîr mekin ku biçin serdana Irishtimes.com/food. Ger hûn dixwazin şahiyên The Irish Times Food & Drink Club bi hezkiriyên xwe re parve bikin, ew dikarin bi şopandina lînka peydakirî beşdarî bibin. Ji bo nûvekirin û wênekêşiya xwarinên devê bi me re li ser Facebook û Instagram ve girêdayî bimînin.

