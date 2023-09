Wesayîta xwe bi Kit Kamera Beralî ya Bêtêl AUTO-VOX CS-2 nûve bikin

By

Ger ji bo wesayita xwe hewcedariya we bi kamerayek vegerê ya pêbawer û hêsan heye, ji AUTO-VOX CS-2 wêdetir negerin. Vê pergala kameraya paşvekêşana bêtêl ji bo peydakirina vîdyoyek zindî ji kamerayek paşîn rasterast berbi çavdêriya hundurîn ve hatî çêkirin, ji we re hêsantir dike ku hûn wesayîta xwe li cîhên teng bimewînin û pêşî li qezayan bigirin.

AUTO-VOX CS-2 xwedan çend taybetmendiyên sereke ye ku wê ji vebijarkên din ên li sûkê veqetîne. Pêşîn, ew rêgezek veguheztina bêserûber heya 33 lingan pêşkêşî dike, ku xwarinek vîdyoyek domdar û bênavber peyda dike. Kamera bixwe IP68 av û tozê ye, ku ew ji bo karanîna di şert û mercên hewayê yên cihêreng de maqûl dike. Wekî din, çavdêriya LCD 4.3 înç teknolojiya sînyala dîjîtal bikar tîne, ku veguheztina wêneyek zelal û domdar garantî dike.

Yek ji taybetmendiyên berbiçav ên CS-2 rêwerzên wê yên parkkirinê yên birêkûpêk e, ku rasterast li ser ekranê têne xuyang kirin. Van rêwerzan ji we re dibe alîkar ku hûn di dema parkkirinê de dûr û pozîsyona rast dadbar bikin, xetera pevçûnan kêm bikin. Wekî din, kamera goşeya dîtinê ya berfireh a 110° peyda dike, û piştrast dike ku hûn dîmenek berfireh a tiştê ku li pişt wesayîta we heye heye. Tewra di şert û mercên kêm-ronahiyê de, CS-2 bi şiyana xweya dîtina şevê bi pêş dikeve.

Sazkirina AUTO-VOX CS-2 bi lez û bez e, di navbera kamera û çavdêriyê de têl ne hewce ye. Tenê kamerayê li ser plakaya lîsansa xweya paşîn an cîhek din ê minasib siwar bikin, û bi karanîna kelûpelên ku tê de hene çavdêriyê bi dashboard an cama xwe ve girêdin. Çi hûn sedan, SUV, kamyonek, an RV diajon, CS-2 ji bo nûvekirina wesayîta xwe bi kamerayek vegerê ve vebijarkek pirreng û hêsan e.

Ji bo ku hûn têkevin xelatê û bibin xwedî şansek ji bo bidestxistina AUTO-VOX CS-2, bi tenê bi navgîniya RafflePress widgeta jêrîn beşdar bibin. Ji kerema xwe not bikin ku ev xelat tenê ji bo niştecîhên Keyaniya Yekbûyî ye. Bextxweş bî!

Definitions:

- Kamera berepaş: Kamerayek ku li ser wesayitekê hatî saz kirin ku dîmenek zelal ji devera li pişt wesayitê re peyda dike, di dema paşveçûn an parkkirinê de alîkariya ajokar dike.

- IP68: Standardek navneteweyî ya ku asta parastinê li hember ketina toz û avê nîşan dide.

Çavkanî: Mighty Gadget (URL tune)