Bûyera Îlonê ya Apple: Vekirina iPhone 15, Apple Watch, û AirPods

Apple xwe amade dike ku rêza hilberên xwe yên herî paşîn, di nav de iPhone 15, Apple Watch, û AirPods-a pir pêşbînîkirî, di çalakiya xweya salane ya Îlonê de nîşan bide. Pêşandana sereke, bi navê "Wonderlust", dê li Şanoya Steve Jobs li kampusa Apple li Cupertino, California, pêk were.

Ev bûyer di salnameya teknolojiyê de cîhek girîng digire ji ber ku ew kevneşopiyek salane ye ji danasîna iPhone-ya orîjînal di sala 2007-an de. Ew ji Apple re bûye platformek ku nûbûn û pêşkeftinên xwe yên teknolojîk ji cîhanê re eşkere bike.

Yek ji guheztinên herî berbiçav ên ku tê gotin ku dê di bûyera îsal de were ragihandin ev e ku Apple ji porta barkirinê ya Lightning berbi portek USB-C veguhezîne. Ev veguhertin bi mebesta pêkanîna qanûnên şarjê yên hevpar ên Yekîtiya Ewropî ye. Tevgera berbi USB-C dê ji bo xerîdarên Ewropî lihevhatî û rehetiyek mezintir peyda bike.

Tê payîn ku bûyer di 1:10 ET, an XNUMX am PT de ji bo kesên li Deryaya Rojavayê dest pê bike. Hevalbendên Apple ji çaraliyê cîhanê dikarin di tevahiya rojê de nûvekirinên zindî bişopînin da ku bi daxuyaniyên herî dawî yên bûyerê re nûjen bimînin.

Di derbarê iPhone 15-a pir pêşbînîkirî de, Bloomberg ragihand ku tê payîn ku Apple çar modelên cihêreng eşkere bike: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, û 15 Pro Max. Tê gotin ku modelên Pro, berevajî pola zengarnegir ku di modelên bingehîn de têne bikar anîn, şasiyek ji titaniumê hatî çêkirin nîşan didin. Digel vê yekê, modelên Pro Max îhtîmal e ku pergalek kameraya pêşkeftî ya ku jêhatîbûna zoomek optîkî ya mezintir heye.

Ji bo ku vebijarkên cihêreng bicîh bînin, modelên bingehîn ên iPhone 15 dê di pênc rengên zindî de debut bikin: pembe, reş, spî, şîn û zer. Ji hêla din ve, modelên Pro dê di nav rêzek rengan a sofîstîke de peyda bibin, di nav de gewr, reş, şîn tarî, û spî.

Bûyera Îlonê soz dide ku bibe bûyerek balkêş ji bo dilşewatkarên Apple û dilxwazên teknolojiyê. Ew fersendek e ku hûn bibin şahidê pêşkeftinên herî dawî yên Apple û bibînin ka dê van hilberên nû pêşeroja teknolojiyê çawa çêbike.

