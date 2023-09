Apple Bûyera Payîzê Ragihand: Taybetmendiyên iPhone-ên Nû û iOS 17

By

Apple ji bo bûyera xweya payîzê tarîxek destnîşan kir, ku tê çaverê kirin ku iPhone-ên nû û Apple Watchek nû eşkere bike. Li gel vê, iOS 17, guhertoya herî dawî ya pergala xebitandinê ya Apple jî, dê were berdan. iOS 17 ev çend meh in di pêşveçûna betayê de ye û dibe ku piştî bûyera 12-ê Îlonê ji bo dakêşana gelemperî peyda bibe.

Ji ber vê yekê, em dikarin ji iOS 17 çi hêvî bikin? Li vir hinek taybetmendiyên sereke hene:

1. Taybetmendiya Nivîsar-bi-Axaftinê ya Safari

iOS 17 taybetmendiyek nû ya "Guhdarîkirina Rûpelê" di Safari de destnîşan dike. Bi tikandina li ser tîpên piçûk û mezin ên li tenişt barika navnîşanê, bikarhêner dikarin bigihîjin menuyek ku dihêle dengê Siri tevahiya rûpelê bixwîne, tevî agahdariya li ser her wêneyan. Ev taybetmendî dê ji bo dema ku destên bikarhêneran tije bin an şûşeyên wan ên xwendinê nebin dê bikêr be.

2. Agahdariya Firînê bi rêya Mesajên Nivîsarê

Parvekirina agahdariya firînê bi iOS 17 re hêsantir dibe. Bikarhêner dikarin bi tenê ji yekî re nimreya balafirê û firînê binivîsînin, ku paşê dikare peyamê bişkîne û bigire da ku agahdariya berfireh a firînê wekî rê, statû (di wextê xwe de an dereng), û bagajê bibîne. doza carousel ji bo hatina. Ev taybetmendî dê bi taybetî ji bo kesên ku li balafirgehê têne hilgirtin alîkar be.

3. Taybetmendiyên Facetime Nû

Di iOS 17-ê de çend taybetmendiyên nû li Facetime hatine zêdekirin. Ger bangek Facetime bêbersiv bimîne, bikarhêner dikarin posteya dengî ya Facetime bihêlin. Digel vê yekê, bikarhêner dê xwediyê kapasîteya ku rast-dema rast a tiştê ku bangker dibêje bibînin, ger ew hilbijêrin ku bangê ji posteya dengî re bişînin. Ev rê dide bikarhêneran ku biryar bidin ka ew dixwazin bersivê bidin bangê an jî wê di posteya dengî de bihêlin, bêyî ku bangker zanibe.

4. Jêbirina Hêsankirî ya Nivîsarên Rastkirina Du Faktorî

iOS 17 birêvebirina nivîsên piştrastkirina du-faktorî hêsantir dike. Van kodên ku ji bo têketina karûbaran qatek ewlehiyê ya zêde peyda dikin, piştî ku hatin bikar anîn êdî dikarin bixweber werin jêbirin. Bi çalakkirina vebijarka "Xweberî Paqijkirina" li Mîheng > Vebijarkên Şîfreyê, bikarhêner dikarin sepana Mesajên xwe van kodan jêbikin da ku qutiya xweya hundurîn birêxistin bikin.

5. Moda Standby Tengezar Nekin Veguherîne Saetek Alarm a Sleek

iOS 17 taybetmendiyek bi navê "Standby" destnîşan dike. Dema ku bikarhêner bi şev têlefonên xwe şarj dikin û wan li aliyekê datînin, têlefon vediguhere saetek hişyar a li kêleka nivînê ya xweş û xwerû. Bikarhêner dikarin bîranînan, bihayên stock, sernavên nûçeyan, û agahdariya pîlê li ser ekranê zêde bikin da ku ezmûna xweya Standby-yê kesane bikin.

Têbînî ku iOS 17 dê bi hemî iPhone-an re hevaheng nebe. Bi taybetî, iPhone 8, 8 Plus, û iPhone X dê nûvekirinê nestînin.

