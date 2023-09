iOS 17: Taybetmendiyên Nû ji bo Bikarhênerên iPhone

Apple biryar e ku di dema bûyera xwe ya 17-ê Îlonê de iOS 12-ê serbest bike, û gelek taybetmendiyên nû ji bikarhênerên iPhone-ê re bîne. Digel ku dibe ku bal li ser iPhone 15-a nû be, yên ku iPhone-yên heyî hene hîn jî dikarin ji nûvekirinan sûd werbigirin.

Yek taybetmendiyek berbiçav "Name Drop" e, ku dihêle bikarhêner bi hêsanî agahdariya têkiliyê bi gihandina têlefonên xwe nêzî hev bikin û lêdanan parve bikin. Ev taybetmendî, mîna ya ku cîhazên Android-ê bi salan pêşkêşî kirine, hewcedariya danûstandina hejmar û nivîsê ji holê radike.

Wekî din, iOS 17 destnîşan dike "Point and Speak", taybetmendiyek gihîştinê ku ji bikarhêneran re di naskirina hilber an etîketan de dibe alîkar. Bi karanîna vebijarka şûşeya mezin a di panela kontrolê de, bikarhêner dikarin kameraya xwe nîşanî tiştekê bidin û Siri dê agahdariya ku têne xuyang kirin bi dengek bilind bixwîne. Ev taybetmendî dikare ji bo xwendina nivîsên piçûk ên li ser etîketan an panelên kontrolê alîkar be.

Dilxwazên stikeran dê di iOS 17-ê de fonksiyonên çêtir ên çîtikan jî teqdîr bikin. Hemî vebijarkên çîtikan, di nav de memoji, emoji, û çîpên xwerû, naha di nav sepana iMessage de bi rehetî li cîhek cîh digirin. Bikarhêner dikarin bi derxistina mijaran ji wêneyan çîpên xwe jî biafirînin.

Wekî din, Car Play nûvekirinek werdigire ku dihêle her kesê di otomobîla ku bi Bluetooth-ê ve girêdayî ye da ku muzîkê kontrol bike. Bi şopandina kodek QR, bikarhênerek din a iPhone-ê dikare bi destûra têlefonê ku muzîkê dileyize bi hêsanî karên DJ-ê biguhezîne.

Dema ku ev tenê çend taybetmendiyên nû ne, gelekên din hene ku bikarhênerên iPhone dikarin li bendê bin. Lêbelê, hin taybetmendî, wekî serîlêdana nû ya Journaling ji bo wêne û bîranînên rojane, dê di roja berdanê de peyda nebin.

