Di 50 Salên Dawî de Xwarinên Futbolîstan Çawa Pêşve çûne

Rêvebirê performansa bilind a Yekîtiya Fûtbolê ya Tîmên Ciwanên Neteweyî yên Wales Daniel Nisbet diyar dike ka parêzên futbolîstan di van 50 salên borî de çawa hatine guhertin. Berê, girîngiyek hindik li ser xwarinê hebû, bi lîstikvanan re berî maçê taştiyek kevneşopî ya Englishngilîzî tê pêşkêş kirin. Lêbelê, ji nîvê salên 1990-an vir ve, xwarin bûye aliyekî girîng ê amadekirina lîstikvanek ji bo lîstikê.

Îro, klûbên futbolê pisporên xwarinê dixebitin ku xwarinên lîstikvanan bi awayek teknîkî pir plan dikin. Van xwarinan li gorî hewcedariyên kesane yên her lîstikvan têne çêkirin, li gorî tiştê ku ew dixwazin bi dest bixin. Werin em ji nêz ve binihêrin ka parêzên lîstikvanan bi salan çawa hatine guhertin.

Taştê

Berê, fûtbolîstan fêkiyek pêş-maçê an tasek genimên şekirkirî yên mîna Frosties dikirin da ku enerjiyê bigihînin laşê xwe. Naha, lîstikvan ji bo taştê omletên bi îspenax, kivark, tomato, û avokadoyê digirin. Naha giranî li ser vexwarina têra proteînê ye, digel ku hêk çavkaniyek girîng a proteînê ji bo tamîrkirin û başkirina masûlkan peyda dike.

firavîn

Berê, futbolîstan gelek goştê sor, wek steak, burger, an spaghetti bolognese dixwarin. Îro, ji lîstikvanan re tê şîret kirin ku du para singê mirîşkê, du beş kartolên şîrîn û du celeb sebze hebin. Karbohîdartên ji makarona û birinc ji kartolan çavkaniyên sotemeniyê çêtir in ji ber ku ew bêtir karbohîdartan hene. Roja berî maçê, karbohîdartên bilez-berdana mîna pasta têne pêşniyar kirin.

snacks

Berê, lîstikvan di nîvê wextê de perçeyek porteqalê dixwarin an jî ji bo enerjiya bilez fasûlî jelly dixwarin. Naha, lîstikvan ji pêkhateya laşê xwe haydartir in û wekî snax şûşeyên vegerandina proteînan an gwîzan hildibijêrin. Rojek berî maçê, ew dikarin vexwarinek karbohîdartan, mîna Gatorade an Lucozade, vexwin.

Dinner

Piştî lîstikê, lîstikvanan ji bo lêdanek proteîn û karbohîdartan ku enerjiyê dide masî û çîp hebûn, lê ev di rûnên têrbûyî yên netendurist de rûnên. Îro, lîstikvanan fîleyek salmon bi du beşên birincê qehweyî û du sebze hene. Beriya lihevhatinê, ew li makarona û birincên spî bar dikin, ji ber ku ev sotemeniya laş ji bo enerjiyê ne.

Alkol

Vexwarina alkolê carek beşek ji çanda futbolê bû, digel ku lîstikvan piştî maçê bi hev re pincarê digirtin. Lêbelê, naha tê zanîn ku alkol başbûnê hêdî dike û vegirtina xurek asteng dike. Naha, vexwarin tenê ji bo demên taybetî têne veqetandin, û lîstikvan ger ku lîstikek wan çêbibe nîvê hefteyê dev ji alkolê berdidin.

Bi tevayî, parêzên futbolîstan di dehsalên borî de veguherînek girîng derbas kirin, bi baldarîyek zêdetir li ser plansaziyên xwarina kesane û girîngiya vexwarina xwarinên rast ji bo xweşkirina performansê.

Çavkanî:

- Daniel Nisbet, Rêvebirê Performansa Bilind a Yekîtiya Fûtbolê ya Tîmên Neteweyî yên Ciwanên Wales