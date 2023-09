Rastiya Berbiçav ya Nepeniya Daneyê di Serdema Dîjîtal de

Di serdema dîjîtal a îroyîn de, daneyên me bi domdarî têne hilberandin û berhev kirin. Her çalakiya ku em bi cîhazek ve girêdayî an nêzê wê re dikin, derheqê me, cîhazên ku em bikar tînin û çalakiyên me de agahdariya hêja diafirîne. Ka ew li tevneyê geriyan an jî bi tenê li ber routerek Wi-Fi dimeşin, hemî van danûstendinan wekî xalên daneyê têne tomar kirin û pêvajo kirin. Dema ku karûbarên cîhê me li ser têlefonên me têne çalak kirin, daneyên cîhê meya rastîn bi domdarî têne berhev kirin û têne şandin.

Daneyên me ji bo mebestên cihêreng, di serî de ji bo çêkirina drav têne bikar anîn. Reklamker û bazarker çalakiyên me yên serhêl dişopînin da ku bijare, berjewendî, û tewra rewşa darayî jî pêşbîn bikin. Piştî ku têne berhev kirin, daneyên me di nav ekosîstemek teknolojiya reklamê ya tevlihev re derbas dibe, li wir tê berhev kirin, analîz kirin û ji bo pêşkêşkirina reklamên hîper-armanckirî têne bikar anîn. Lê nepenîtiya daneyê ji armanckirina reklamê wêdetir diçe. Pargîdaniyên lênihêrîna tenduristî û hilberînerên pêlavan bi dîroka meya bijîjkî û daneyên biyometrîk re eleqedar dibin, dema ku kamerayên çavdêriyê û senzor ji bo mebestên ewlehiyê me dişopînin.

Dema ku beşdarî pîşesaziya reklamê dibe ku modelên dahatê yên pir malper û sepanan piştgirî dike, ew di derbarê nepeniya me de fikaran zêde dike. Agahiyên me bi berdewamî ji bo mebestên cihêreng têne berhev kirin, kirîn, firotin, kopîkirin û îstismar kirin. Dema ku daneyên me li wir derketin, rêyek tune ku em jê bistînin. Zehf e ku meriv bibîne ka daneyên me çawa di her aliyek jiyana me de derbas dibe, di heman demê de dijwar e ku meriv çarçoveyek tevahî ya ekosîstema agahdariya me fam bike.

Nepeniya dîjîtal pirsgirêkek tevlihev e ku bi hêsanî nayê çareser kirin. Ew di navbera me û cîhana derdora me de danûstandinek berdewam e. Digel ku ew ê îdeal be ku meriv li ser nepeniya me kontrol bike, dînamîkên hêzê ji pargîdaniyên mezin hez dike. Qebûlkirina şertên peymanên karûbarê bêyî têgihîştina encamên wan bi tevahî dişibihe bûna li ser danûstendinek maseya konferansê ya dezavantaj. Van peymanan bi gelemperî rê didin pargîdaniyan ku daneyên me ji bo berjewendiya xwe, bêyî ku haya bikarhênerê navîn hebe, bikar bînin.

Parastina nepenîtiyê bi bijartina hişmendî û haydarbûna ji encamên veşartî yên kiryarên me yên serhêl pêk tê. Lêbelê, pargîdan di îstismarkirina van hilbijartinan de jêhatî bûne û niyeta wan a rastîn xera dikin. Bi tikandina "Bipejirîne" li ser peymanek karûbarê dikare destûr bide pargîdaniyan ne tenê ku bigihîjin agahdariya me, lê di heman demê de jî parve bikin an bifroşin saziyên din. Rastiya nepeniya daneyê di serdema dîjîtal de pir e, lê girîng e ku em agahdar bimînin û tedbîran bigirin da ku agahdariya kesane ya me biparêzin.

Çavkanî: Tune.