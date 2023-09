Huawei Series Mate 60 Destpê dike: Di Bazara Smartphone ya Chinaînê de hevrikek potansiyel ji Apple re

By

Çîn Huawei Technologies vê dawiyê rêze têlefonên xwe yên nû Mate 60 eşkere kir, ku bala cîhanî ji bo teknolojiya xwe dikişîne ku pêşniyar dike ku pargîdanî cezayên Dewletên Yekbûyî derbas kiriye. Ev pêşkeftin dikare Huawei wekî hevrikek berbiçav a Apple bi cih bike. Mate 60 û Mate 60 Pro di dawiya Tebaxê de hatin ragihandin, û du modelên din, Mate X5 û Mate 60 Pro+, roja Îniyê hatin destpêkirin.

Taybetmendiyek berbiçav a rêzefîlma Mate 60 şiyana wê ya piştgirîkirina ragihandina satelîtê ye, ku bikarhêneran dihêle ku li deverên bê sînyalên mobîl an înternet, mîna çiyayan an li deryayê, bang bikin û peyaman bişînin. Her çend hûrguliyên taybetî yên di derheqê çîpên hatine bikar anîn de nehatine eşkere kirin, pargîdaniya analîzê TechInsights kifş kir ku têlefon ji hêla çîpa nû ya Kirin 9000s ya China Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) ve têne hêz kirin. Testên leza destpêkê yên ku ji hêla kirrûbirên Chineseînî ve hatine kirin destnîşan dikin ku Mate 60 Pro xwedan leza dakêşanê ye ku ji yên têlefonên 5G-ya herî jor derbas dibe.

Di warê dabînkeran de, Huawei bi fermî navê wan nekiriye, lê TechInsights dît ku hêmanên DRAM û NAND ên Koreya Başûr SK Hynix di rêzikên Mate 60 de têne bikar anîn. SK Hynix, ku piştî ku qedexeyên Dewletên Yekbûyî di sala 2019-an de hatin sepandin, karsaziya bi Huawei re rawestand, niha lêpirsînek dimeşîne. Mate 60 Pro di heman demê de li gorî modelên berê rêjeyek zêde ya pêkhateyên çîpê yên çêkirî yên Chineseînî vedihewîne.

Berê Huawei ku firoşkarê herî mezin ê têlefonê li cîhanê bû, bi kêmbûna pişka bazarê re rû bi rû ma ji ber gihandina wê ya kêm a amûrên çêkirina çîpê piştî cezayên Dewletên Yekbûyî. Parçeya wê ya bazarê li Chinaînê îsal daket 11% ji 27% di sala 2020-an de. Ji aliyekî din ve, Apple, di vê heyamê de bû hilberînerê serdestê smartphone li Chinaînê, ku pişka wê ya bazarê ji 11% bû 19%, li gorî daneyên ji Counterpoint.

Analîstên pîşesaziyê bawer dikin ku rêzefîlmên Mate 60 dikare ji nû ve vejîna Huawei wekî hevrikê Apple li bazara Chineseînî mizgînî bide. Hestên welatparêz ên ku ji ber zêdebûna tansiyonên di navbera DY û Chinaînê de têne rêve kirin dibe ku bibe sedema firotana bihêz, digel ku medyaya dewletê û bikarhênerên înternetê destpêkirinê wekî derbeyek li dijî DY Ming-Chi Kuo, analîstek bi TF International Securities, pêşbînî dike ku Mate 60 Pro dê di nîvê duyemîn ê vê salê de di navbera 5.5 û 6 mîlyon yekîneyên bişîne, ji sedî 20 zêdebûnek ji cildên destpêkê yên plansazkirî. Kuo wekî din pêşbîn dike ku barkirina berhevkirî ya Mate 60 Pro dikare di nav salek destpêkirinê de bigihîje herî kêm 12 mîlyon yekîneyên.

