Otomobîl Ji berê Hêztir in: Tuned 911 Turbo S Ji Stock Porsche 918 Spyder Derketiye

Di cîhana evîndarên gerîdeyê de, hêz padîşah e, ​​û otomobîl îro ji her demê bi hêztir in. Mînaka herî paşîn a vê yekê 911 Turbo S e, hêzek li ser rêyê ku bala tunekerên paşmayê kişandiye ku dixwazin hêj bêtir hêz ji modelê derxînin. Vîdyoyek derketiye holê ku nîşan dide ku 911 Turbo S-ya birêkûpêk ku di rêze pêşbaziyên dravê de li hember porsche 918 Spyder-ya stok diçe serî, dide xuya kirin ka ferqa performansê çawa di navbera her du otomobîlan de teng bûye.

Dema ku dor tê ser hêza hêzê, 918 Spyder pergalek hîbrîd bikar tîne. Ew motorek V4.6 ya 8-lître ya xwezayî ya aspirated bi du motorên elektrîkê re, yek li ser her axê, yek dike. Vê sazkirinê bi tevahî 887 hesp hêz û 944 pound-lingên torque encam dide. Ji hêla din ve, 911 Turbo S xwedan arîkariya elektrîkê nîne, lê ew ji ES Motor dengek nerm werdigire. Motora wê ya du-turbocharged 3.8-lîtreyî ya şeş-şeş daîre 650 hesp hêz û 590 pound-lingên torque di forma stokê de peyda dike. Lêbelê, digel nûvekirinên wekî întercoolerên nû û kitek exhaustê ya tîtaniumê, 911-ya tûjkirî 888 hesp û 737 pound-lingên torque hilberîne.

Faktorek din ku bandorê li performansê dike giran e. 911 Turbo S ji 918 Spyder siviktir e, giraniya wê 3,615 pound li gorî 3,688 lîreyên hybrid e. Her du otomobîl pergalên ajotinê yên hemî-teker vedigirin lê gearboxên cihêreng bikar tînin. 918 bi gearboxek heft-lez ve tê, dema ku 911 bi veguheztina PDK-ê ya heşt-lezê ve tê stend.

Pêşbaziyên drag di navbera van her du modelên Porsche de hin encamên balkêş eşkere dikin. 918 Spyder di pêşbirka yekem de pêşengiyê dike, 911 ji surprîzê digire û yekem xeta qedandinê derbas dike. Lêbelê, di sê pêşbaziyên jêrîn de, 911 Turbo S serketinê peyda dike, ku pêşbaziya çaryek-mile di 9.7 çirkeyan de li gorî 918 çirkeyên 9.9-ê temam dike. 911 di pêşbaziyên gerokê de ji hîpercara hîbrid jî pêş dikeve û tewra di ceribandina frenê de jî bi ser dikeve.

Porsche 918 Spyder berî deh salan wekî otomobîlek pêşkeftî hate hesibandin, ku pesnê xwe dide performansa nefes û bihayek bilind. Lêbelê, 911 Turbo S-ya tunekirî naha dikare ji 918-ê ji bo perçeyek lêçûnê bihurîne. Ev pêşkeftinên domdar ên di teknolojiya otomotîvê de û kapasîteyên berbiçav ên ahengsaziya paşîn nîşan dide.

