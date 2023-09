Pirsgirêkên Nû Li Ser Kesê ku ji hêla Rêxistina Navneteweyî ve hatî xebitandin Armanc dike Grûpa NSO Spyware

By

Lekolînwanên li Citizen Lab li Dibistana Munk li Zanîngeha Toronto fikarên xwe li ser belavbûna spyware ku ji hêla NSO Group ve hatî bikar anîn, pargîdaniyek îstîxbarata sîber a hêzdar a Israelisraîlî bilind kirin. Wan kifş kir ku kesek ku ji hêla rêxistinek bi nivîsgehên navneteweyî ve hatî xebitandin bi nermalava hackkirinê ya NSO Group hate armanc kirin. Dema ku lêkolîner li ser cîhaza kesê lêkolîn dikirin êrîş hat eşkerekirin.

Di êrîşê de "îstîsmarek sifir-klîk" bikar anî, ku hişt ku spyware cîhaza desta ya bikarhêner bi xeletiyek ewlehiyê ya berê nenas di pergala xebitandina têlefonê de vegire, bêyî ku hewce bike ku bikarhêner li ser girêdanek xirab bikirtîne. Apple ji hingê ve pêvekek iOS-ê derxist da ku qelsiya ewlehiyê çareser bike.

NSO Group îdîa dike ku ew tenê spyware xwe difroşe xerîdarên hukûmetê ji bo ku bikar bînin di şerê li dijî sûcên giran û terorê de. Lêbelê, bûyerên belgekirî hene ku spyware ji hêla xerîdarên hukûmetê ve li welatên cûrbecûr têne xirab kirin. Dema ku têlefonek vegirtî be, spyware destûrê dide bikarhêner, bi gelemperî karûbarek îstîxbarata hukûmeta biyanî an saziyek polîs, bi tevahî gihîştina cîhazê, tevî axaftin û peyamên şîfrekirî yên li ser sepanên populer ên mîna Signal an WhatsApp. Di heman demê de ew dikare têlefonê veguherîne amûrek guhdarîkirinê, ku operator karibe kapasîteyên tomarkirina cîhazê manîpule bike.

Êrîşên dawî yên ku rojnamevan, dîplomat, karbidestên hukûmeta biyanî û çalakvanan dikin armanc, rêveberiya Biden hişt ku di sala 2021-an de NSO Group bike lîsteya reş. Wekî din, pargîdanî ji Apple û WhatsApp re rû bi rû ye.

Lêkolîna ku ji hêla Citizen Lab ve hatî kirin destnîşan kir ku sîxorî ya Pegasus ya NSO Group wekî sûcdarê muhtemel li pişt êrîşê. Bill Marczak, lêkolînerek payebilind li Citizen Lab, li ser bingeha delîlên dadrêsî pêbaweriyek mezin bi vê veqetandinê diyar kir. Wî her wiha destnîşan kir ku vedîtina spyware îhtîmal e ku ji ber xeletiyek ku operator di dema sazkirinê de çêkiriye.

Ev bûyer careke din hewcedariya zêdekirina çavdêrî û rêziknameyên li ser karanîna amûrên hacking ên hêzdar ên mîna Spyware ya NSO Group ronî dike. Ji bo parastina kes û rêxistinan ji çavdêriya bêdestûr û potansiyela xirabkariya van teknolojiyên pêdivî ye ku hewil werin kirin.

