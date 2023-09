Pratîka-Bingeha Delîlan û Pêşveçûna Bernameya Fêrbûnê Nabe

Can't Wait to Learn, Bernameya perwerdehiya dîjîtal a War Child ji bo zarokên ku ji pevçûnan bandor bûne, her gav ji hêla delîlên zanistî ve hatî rêve kirin. Lêbelê, ji bo ku bi rastî "li ser bingeha delîlan" were hesibandin, divê destwerdanek hin pîvanan bicîh bîne. Di nav lêkolînek mezin a li Uganda de, Can't Wait to Learn niha van pîvanan bicîh anî, û ji bo bernameyê pêşveçûnek balkêş nîşan dide.

Pratîka li ser delîlan têgînek e ku pratîkên pîşeyî, wek hemşîretî, perwerdehî, an piştgirîya psîkososyal ji bo zarokan, divê li ser delîlên zanistî bin. Ew bi karanîna pêvajoyên lêkolînê yên hişk ve girêdayî ye ku bandora destwerdanan îspat bike, li şûna ku xwe bispêre kevneşopî, intuition, an ezmûna kesane. Rêxistinên alîkariyê divê amade bin ku xwe berpirsiyar bipirsin da ku ew ji qenciyê zêdetir zirarê nadin.

Nêzîkatiya li ser bingeha delîlan bi destwerdanên ku di bin lêkolîna zanistî de ne, wekî nirxandinên fîîlîbûnê an ceribandinên kontrolkirî dest pê dike. Vedîtinên ji van lêkolînan têne bikar anîn ku ji bo adaptasyon û çêtirkirina rêbazê heke ew bêkêmasî an têrker bin. Ger vedîtin erênî bin, destwerdan berbi qonaxa din a nirxandinê ve diçe.

Can't Wait to Learn di 18 mehên borî de li Uganda di ceribandinek kontrolkirî ya rasthatî de derbas bû. Di lêkolînê de 1507 zarok ji 30 dibistanên li Taxa Isingiro beşdar bûn. Nîvê dibistanan dersên îngilîzî û matematîkê yên birêkûpêk bi Can't Wait to Learn veguherandin da ku rasterast bandora wê bidin ber hev. Encamên lêkolînê, ku di demek nêzîk de di kovarek zanistî de bêne weşandin, destnîşan dikin ku Can't Wait to Learn ne tenê ji perwerdehiya standard çêtir performansê dike, lê di heman demê de ji piraniya bernameyên EdTech yên ku di mîhengên wekhev de têne bikar anîn jî pêşdetir dike.

Ev ceribandina li Uganda-yê nekare li benda fêrbûnê bisekine wekî bernameyek bêkêmasî-bingeha delîl xurt dike. Ew beşek ji berhevokek 10 lêkolînên lêkolînê ye ku ji destpêka bernameyê ve ji hêla War Child ve li welatên mîna Chad, Urdun, Lubnan û Sûdanê hatine meşandin. Li Sûdanê, lêkolînek diyar kir ku zarok di matematîkê de du qat zêdetir û di xwendinê de nêzî sê qat zêdetir li gorî bernameya hînbûnê ya hukûmetê ya ji bo zarokên derveyî dibistanê çêtir bûne.

Ev qonax li Uganda destpêka rêwîtiya pîvandinê ya Can't Wait to Learn nîşan dide. Li gorî nêzîkatiya herêmîkirinê, pêkanîna bernameyê radestî şaredariya herêmê hat kirin. Bi parvekirina çi kar dike û çi nake bi lêkolînê, Can't Wait to Learn armanc dike ku pêşkeftinek watedar ber bi peydakirina perwerdehiya belaş, wekhev û bi kalîte ji bo hemî zarokên ku ji pevçûnan bandor bûne pêş bixe.

Can't Wait to Learn di destpêkê de li Sûdanê di sala 2012-an de hate pêşve xistin û ji hingê ve li welatên cihê hate ceribandin û bicîh kirin. Heya nuha gihîştiye dora 100,000 zarokan, bi hêviyên mezinbûna pêşerojê.

