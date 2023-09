Bikarhênerên vivo X90 Pro li Hindistanê Naha Dikarin Di Bernameya Pêşdîtina Android 14-ê de qeyd bibin

By

Li Hindistanê bala bikarhênerên vivo X90 Pro! Ger hûn nekarin li bendê bin ku hûn tama Android 14 û Funtouch OS 14-a dahatû ya vivo bistînin, naha derfeta we heye ku hûn beşdarî Bernameya Pêşdîtina Android 14 bibin.

Ji bo ku hûn beşdarî bernameyê bibin, pê ewle bin ku vivo X90 Pro guhertoya firmware 13.1.13.8.W30.V000L1 an jortir dimeşîne. Dûv re, biçin menuya Mîhengan> Nûvekirina Pergalê ya li ser cîhaza xwe û li quncika jorîn-rastê li ser îkona gearê bikirtînin. Ji wir, li ser "Guhertoya ceribandinê" bikirtînin da ku serlêdana bernameyê bikin. Qebûlkirina bernameyê dê bihêle ku hûn bi navgîniya Mîhengan> Nûvekirina Pergalê ve li ser cîhaza xwe 14-ya Funtouch OS 14-ê saz bikin. Girîng e ku bala xwe bidinê ku tenê 500 hêlîn hene, ji ber vê yekê dibe ku hûn bixwazin zû tevbigerin.

Lêbelê, hêjayî gotinê ye ku ev nermalava beta ye, ji ber vê yekê dibe ku xeletî û pirsgirêkên ku dikarin bandorê li ser ezmûna we bikin hebin. Ji ber vê yekê, tê pêşniyar kirin ku ji sazkirina wê li ser cîhaza xweya bingehîn dûr bisekinin. Heke hûn biryar didin ku bidomînin, ji bîr mekin ku berî qeydkirinê daneyên xwe hilînin. Ger pirsên we di derheqê bernameyê de hebin, hûn dikarin di beşa Pirs û Pirsên li vir de bersivan bibînin. Qeydkirin jixwe vekirî ne, û nûvekirin dê di 18ê Îlonê de were berdan.

Heke hûn difikirin ku vivo X90 Pro bikirin, hûn dikarin ji bo bêtir agahdarî li lêkolîna me binihêrin. Wekî din, vekolînek vîdyoyek heye ku hûn li jêr temaşe bikin.

Çavkanî:

- Funtouch OS Twitter (@FuntouchOS_IN)

- Beşa FAQ ya Bernameya Pêşdîtinê ya Android 14 ji bo X90 Pro