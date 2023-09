Rîsk û Xelat: Hevsengkirina Feyde û Nezelaliya Hiqûqî ya GenAI

By

Di cîhana ku bilez pêşkeftî ya platformên tenduristiya dîjîtal de, amûrên îstîxbarata sûnî ya hilberîner (GenAI) her ku diçe gihîştî û bi berfirehî têne pejirandin. Van amûran, ku navbeynkariya chatbot û pergalên piştevaniya biryara klînîkî vedigirin, di lênêrîna nexweşan de ji bo karîgerî û nûbûniyê fersendên mezin pêşkêş dikin. Lêbelê, ew xetereyên nû û nediyariyên qanûnî jî pêşkêş dikin.

GenAI beşek ji îstîxbarata sûnî ye ku di bersiva têketina bikarhêner de naveroka nû çêdike. Berevajî AI-ya kevneşopî, ku modelên pêşbînker bikar tîne da ku bersivên li ser bingeha qaîdeyan hilberîne, GenAI daneyên perwerdehiyê û modelan bikar tîne da ku naverokek berfireh, ji nivîs û kod heya wêne û vîdyoyan biafirîne.

Yek ji kêşeyên sereke yên bi GenAI re ev e ku meriv çawa berjewendîyên potansiyel bi nezelaliya qanûnî û xetereyên ku bi karanîna wê ve girêdayî ye hevseng dike. Gelek pirsgirêkên qanûnî yên li dora GenAI-ê hîna nehatine çareser kirin û jixwe mijara doz, pêşniyarên birêkûpêk, û nîqaşên polîtîk in. Peymanên Lîsansa Bikarhêner Dawî (EULA) di diyarkirina maf û xetereyên potansiyel ên bikarhênerên amûrên GenAI de rolek girîng dileyzin.

EULA li gorî platformê û ka ew bi guhertoyek belaş, freemium, an pargîdanî ve têne gihîştin dikarin pir cûda bibin. Dibe ku ew pirsên wekî xwedaniya derketinê û daxwazên bikarhêner, berpirsiyariya zirara ku ji hêla derketinên GenAI-ê ve hatî çêkirin, û karanîna şîretên bikarhêner ji bo baştirkirina amûrê çareser bikin. Lêbelê, EULA bi gelemperî ji van pirsgirêkan re ne nerazî ne û dibe ku bersivên zelal nedin.

Fikrên ku bi pêşniyarên bikarhêner ve girêdayî ne bi taybetî girîng in. Dema ku modelên GenAI dikarin bi demê re çêtir bibin, dibe ku pêşniyarên bikarhêner bikar bînin ku modela afirandina platformê perwerde bikin. Ev fikaran di derbarê bikar anîn û xwedaniya danûstendinan de zêde dike, nemaze dema ku ew agahdariya hesas an xwedan dihewîne. Hin EULA destûr didin karanîna têketinê wekî daneyên perwerdehiyê, hinên din vebijarkên veqetandinê peyda dikin an karanîna ji xerîdarên taybetî re sînordar dikin.

Nepenî û ewlehiya agahdariya têketinê jî di xetereyê de ye, ji ber ku hin EULA dikarin destûr bidin vekolîn, berdan, an firotina vê agahiyê. Di bin qanûnên nepenîtiyê de, wek Rêziknameya Parastina Daneyên Giştî ya Ewropî (GDPR) şikestinek ewlehiyê dikare bibe sedema eşkerekirinên nedilxwaz, binpêkirinên nepeniya bazirganî, û pirsgirêkên lihevhatina nepenîtiyê.

Ji ber ku qada GenAI pêşveçûnê berdewam dike, ji bo bikarhêneran pêdivî ye ku ji bendên EULA-yê haydar bin û mafên xwe û xetereyên potansiyel fam bikin. EULA-yên zelal û berfireh, ligel nîqaşên qanûnî yên domdar û pêşkeftinên birêkûpêk, dê di şekildana karanîna berpirsiyar û exlaqî ya GenAI-ê de di platformên tenduristiya dîjîtal de rolek girîng bilîzin.

Çavkanî:

- Nîşanên Jiyanî: Nîşe Ji Edîtoran

- Nîşanên Jiyanî: Hişyariya Parêzer: Rob Latta, Emily Tait, û Kerianne Tobitsch

- Nîşanên Jiyanî: Nêrînên Pîşesaziyê: Rîsk û Xelat: Hevsengkirina Feydeyên GenAI-yê Bi Nezelaliya Yasayî ya Potansiyel