Afirînerê Lîstika Hilkişîna Viral Tenê Up! Ji ber Stresê Sernavê ji Steam derdixe

Pêşkêşkerê Only Up!, lîstikek hilkişînê ya navdar a îndie ya ku li ser weşanên Twitch-ê bala girîng kişand, biryar da ku lîstikê ji Steamê derxîne. Ev tê piştî ku pêşdebir bi karanîna malûmilkên binpêkirin û pêşvebirina NFT re rû bi rû ma. Di daxuyaniyekê de, afirîner xwesteka xwe diyar kir ku ji lîstikê derkevin û balê bikişînin ser xweşiya xwe.

Di nûvekirinek ku li ser rûpela lîstikê ya Steam hatî şandin de, pêşdebirê solo, ku wekî Lîstikên SCKR tê zanîn, sedemên xwe yên rakirina lîstikê rave kir. Wan li xwe mikur hatin ku xeletiyan kirine û destnîşan kirin ku stresa ku bi lîstikê re têkildar e, bandora xwe derxistiye. Pêşvebir diyar kir, "Lîstik van mehan ez di bin stresê de girtim. Niha ez dixwazim lîstikê li pişt xwe bihêlim.”

Lîstik bi fermî ji firotgeha Steam hate derxistin û navê wê wekî "ne berdest" hate guherandin. Lêbelê, guhertoyek cache ya navnîşa lîstikê hîn jî li ser Makîneya Wayback ya Arşîva Înternetê tê dîtin.

Tenê Up! Li ser Twitch ji ber dijwariya xwe ya zehf populer bû. Lîstikvanan rola Jackie, ciwanek ji paşxaneyek dezavantaj a ku xwestek ji xizaniyê xilas bike, girt ser xwe. Lîstik ji lîstikvanan re hewce bû ku li lûleyên tevlihev ên boriyan û tiştên din, bêyî taybetmendiya hilanînê rêve bibin, tê vê wateyê ku her ketinek ji destpêkê ve dest pê dike. Pêşvebir diyar kir ku bala lîstikê li ser bilindkirina kêşeyan bi her astê û girankirina êşa têkçûnê bû.

Lîstik di lûtkeya xwe de li ser Twitch 280,000 temaşevanên hevdem kişand û di nav du mehan de bi vîdyoyek rêveçûyî 5.6 mîlyon temaşeyî li ser YouTube bi dest xist. Lêbelê, Tenê Up! berê di dawiya hezîranê de ji ber binpêkirinên mafnasiyê yên îdiakirî ji Steam hatibû derxistin, digel hunermendek 3D ku Lîstikên SCKR bi karanîna malûmanek bê destûr tawanbar kir. Lîstik dûv re ji nû ve hate vegerandin û li şûna wê peykerek Atlas hate vegerandin.

Lîstikên SCKR plan dike ku bi projeyek nû ya bi navê Kith vegere pêşkeftina lîstikê. Ew niyeta dikin ku navberekê bidin, perwerdehiya xwe di sêwirana lîstikê de pêşdetir bikin, û bi tîmek piçûk re li ser vê serpêhatiya nû bixebitin. Pêşvebir hêvî dike ku jêhatîyên xwe baştir bike û ezmûnek lîstikek bêhempa biafirîne.