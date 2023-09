Afirînerê lîstika populer a platformer-based fizîkê, Only Up!, biryar da ku lîstikê ji pêşangeha Steam derxîne, û "stres" wekî sedema vê biryarê destnîşan kir. Tenê Up! di gulanê de dema ku weşanger û YouTuberkerên navdar hewildanên xwe yên ku di vê lîstika dijwar de bigihîjin jor de, bal kişand.

Di nûvekirinek li ser Steam de, afirînerê lîstikê, ku bi navê SCKR Games derbas dibe, xwe wekî pêşdebirek solo binav kir û qebûl kir ku Tenê Up! yekem ezmûna wan bi pêşkeftina lîstika vîdyoyê re bû. Wan lîstik wekî dergehek afirîner û rêyek ji bo ceribandina xwe afirandin, lê ew di van çend mehên borî de bû sedema wan gelek stres. Naha, ew amade ne ku bimeşin û lîstikê li pişt xwe bidin.

Afirînerê eşkere kir ku ew niha li ser lîstika xwe ya pêşeroj, bi navê kod Kilth dixebitin. Wan hewcedariya aştiya hiş û saxbûnê diyar kirin û plan dikin ku rawestin da ku perwerdehiya xwe di sêwirana lîstikê de bidomînin. Bi zanîn û ezmûnên xwe yên nû, ew armanc dikin ku enerjiyên xwe ber bi Kilth ve bi rê ve bibin. Lîstika dahatû dê xwedan celeb û cîhek bi tevahî cûda be, bi giranî li ser sînematografiyê. Afirîner hêvî dike ku ji bo vê projeya dijwar bi tîmek piçûk re hevkariyê bike da ku jêhatîbûna sêwirana lîstika xwe zêde bike.

Ev ne cara yekem e tenê Up! ji Steam hatiye derxistin. Berê, lîstik ji ber karanîna malzemeyên bi mafên xweparastinê hate derxistin, lê piştî ku malikên binpêker hatin rakirin ew vegeriya. Pêşvebir bertek û piştgirîya civakê di derbarê kêmasiyên lîstikê de pejirand û spasiya xwe ji hevkarên sempatîk û heval ên pîşesaziyê re diyar kir.

Biryara afirîner a rakirina Tenê Up! û stresa xwe diyar dikin ku hestên Dong Nguyen, afirînerê Flappy Bird, ku lîstik di sala 2014-an de ji ber xwezaya wê ya tiryakê ji firotgehên sepanê derxist. Nguyen eşkere kir ku ew ji serkeftina lîstikê sûcdar û nerehet bû.

Di dema nivîsandinê de, Tenê Up! niha ji bo kirîna li ser Steam ne berdest e, her çend rûpela wê hîn jî heye. Sernavê lîstikê wekî "ne berdest" hate guheztin, û navê pêşdebir jî wekî "Indiesolodev" hate guherandin. Nirx û nirxandinên erênî yên bikarhêner ji bo Only Up! hîn jî dikare li ser rûpela Steam were dîtin.

Çavkanî: [IGN] (https://www.ign.com/articles/creator-of-viral-game-only-up-pulls-game-from-steam-citing-stress)