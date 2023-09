Nûvekirina Ewlekariyê ya Nû ji bo iPhone û iPads derket

Apple ji bo iPhone û iPad-an nûvekirinek ewlehiyê ya girîng derxist da ku qelsiyên ku di nermalava pergalê de vê dawiyê hatine kifş kirin çareser bike. Lêkolînerên li Zanîngeha Toronto ya Citizen Lab xeletiya ewlehiyê derxistin, ku ji bo belavkirina spyware ya bazirganî ya bi navê Pegasus dihat bikaranîn. Pegasus ku ji hêla pargîdaniya Israelisraîlî NSO Group ve hatî pêşve xistin û firot, bi gelemperî ji bo armanckirina dijber, rojnamevan û dijberên siyasî tê bikar anîn.

Her çend bikarhênerê navînî ne gengaz e ku rasterast bandorê li vê spyware bike jî, Citizen Lab bi tundî ji hemî bikarhêneran re şîret dike ku wekî tedbîrek tedbîrê tavilê cîhazên xwe nûve bikin. Sazkirina nûvekirinê pêvajoyek rasterast e. Serlêdana Mîhengan li ser iPhone-ya xwe vekin, biçin "Giştî" û "Nûvekirina Nermalavê" hilbijêrin. Ger nûvekirina nermalava iOS 16.6.1 heye, li ser wê bikirtînin da ku sazkirinê dest pê bikin.

Heke hûn nekarin nûvekirinê bibînin, vegerin rûpela Giştî, li ser "About" bikirtînin, û nimreya guhertoya iOS-a xwe verast bikin. Ger cîhaza we jixwe iOS 16.6.1 bikar tîne, nûvekirin bi serfirazî hate saz kirin. Lêbelê, heke hûn li ser guhertoya 16.6 an dubareyek berê ne, dîsa gavên jorîn bişopînin. Ji nû ve destpêkirina têlefona xwe jî dibe ku ji nûvekirinê re bibe alîkar. Wekî din, pê ewle bine ku we têkiliyek înternetê ya bi îstîqrar heye û berî ku hûn hewl bidin ku ji nû ve nûvekirinan kontrol bikin, demek bidin wê.

Pêdivî ye ku hûn cîhazên xwe bi nûvekirinên ewlehiyê yên herî dawî re nûve bikin da ku li hember xetereyên potansiyel biparêzin. Bi sazkirina tavilê vê paçeya ewlehiyê, hûn dikarin iPhone an iPad-a xwe ji qelsiyên gengaz û gihîştina bêdestûr bêtir biparêzin.

