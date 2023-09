Ji Hemî Bikarhênerên Apple re tê xwestin ku Tavilê Amûran Nûve bikin

By

Apple ji bo iPhone û iPad-an nûvekirinek ewlehiyê ya krîtîk derxistiye da ku di nermalava pergala wan de qelsiyên ku nû hatine kifş kirin çareser bike. Kêmasî ji hêla lêkolînerên li Zanîngeha Toronto ya Citizen Lab ve hatin kifş kirin, ku dîtin ku ev qelsî bi rengek çalak ji hêla sîxurek bazirganî ya bi navê Pegasus ve, ku ji hêla pargîdaniya Israelisraîlî NSO Group ve hatî pêşve xistin û firot, têne bikar anîn.

Digel ku Pegasus bi gelemperî ji bo hedefgirtina kesên taybetî yên wekî muxalîf, rojnamevan û dijberên siyasî tê bikar anîn, ji bo hemî bikarhênerên Apple girîng e ku cîhazên xwe zûtirîn dem nûve bikin. Nûvekirina ewlehiyê, bi navê iOS 16.6.1, dikare bi navîgasyon li ser sepana Mîhengan a li ser iPhone-ya xwe, bijartina "Giştî" û dûv re "Nûvekirina Nermalavê" were saz kirin. Ger nûvekirin ne xuya ye, vegerin rûpela Giştî û li ser "About" bikirtînin da ku guhertoya xweya iOS-ê kontrol bikin. Heke hûn hîn jî 16.6 an guhertoyek berê bikar tînin, gavên ku li jor hatine destnîşan kirin dubare bikin.

Ji nû ve destpêkirina têlefona xwe û temînkirina pêwendiyek înternetê ya bi îstîqrar jî dibe ku nûvekirin xuya bike. Girîng e ku hûn vê nûvekirinê tavilê saz bikin da ku amûrê xwe ji binpêkirinên potansiyel ên ewlehiyê û gihîştina nedestûr biparêzin.

Pêşniyara Citizen Lab ji bo çalakiya bilez giraniya qelsiyên ku hatine îstîsmar kirin ronî dike. Tewra ku hûn bawer dikin ku hûn ne hedefek van êrişên sofîstîke ne, pêdivî ye ku hûn hişyar bimînin û cîhaza xwe nûve bikin da ku ewlehiya wê bicîh bînin.

Nûvekirina ewlehiyê ya iOS 16.6.1 li ser qelsiyên taybetî yên ku ji hêla spyware Pegasus ve têne îstismar kirin, ji bikarhêneran re li dijî xetereyên potansiyel parastinek pêşkeftî peyda dike. Nûvekirina bi rêkûpêk nermalava cîhaza we beşek girîng e ji bo parastina ewlehiya weya dîjîtal û parastina agahdariya kesane ya we.

