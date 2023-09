Unity ji bo Pêşdebirên Lîstikê Xercên Nû destnîşan dike

By

Unity Technologies di van demên dawî de guheztinek girîng di strûktûra dravê xwe de ji bo pêşdebirên lîstikê ragihand. Pargîdanî dê nuha sazkirin û dahata lîstikê wekî beşek ji Xerca Unity Runtime ya nû bişopîne. Ev xerc li ser bingeha çend caran lîstikek bijarte ji hêla bikarhêneran ve tê dakêşandin. Unity bawer dike ku dravdana xercek bingehîn-sazkirinê ya destpêkê dê rê bide afirîner ku berevajî modelek parvekirina dahatê destkeftiyên darayî yên domdar ji tevlêbûna lîstikvan biparêzin.

Lêbelê, ev dravê daîre dibe ku ji bo pêşdebirên lîstikê yên ku lîstikan bi lêçûnek kêmtir difroşin fikar be. Xerca Runtime Unity dê li ser xercên din, wek 30% qutkirina Steam, lêçûnek zêde be. Struktura xercê nû bandorê li qatên cûda yên bikarhênerên Unity dike:

Unity Personal and Unity Plus: Devên ku di 200,000 mehên paşîn de 12 $ USD an bêtir çêkirine û herî kêm 200,000 lîstikên heyatî hatine saz kirin.

Unity Pro û Unity Enterprise: Devên ku di 1,000,000 mehên paşîn de $12 USD an bêtir çêkirine û bi kêmî ve 1,000,000 sazkirina lîstika jiyanê hene.

Ev avahiya xercê dê di 1-ê Rêbendana 2024-an de bikeve meriyetê. Unity eşkere kir ku heqê sazkirinê dê paşverû neyê sepandin. Dê tenê ji bo sazkirinên zêde were xerckirin gava ku bend hatin girtin. Lêbelê, lîstikên ku bendeyan nagirin an jî ne diravî ne, dê ne hewce be ku xercê bidin. Nemaze, Unity dê di heman demê de sînorê dahata salane ji bo plana Unity Personal rabike.

Yek fikara ku ji hêla pêşdebiran ve hatî raber kirin encamên nepenîtiyê yên şopandina sazkirinê ye. Unity hûrguliyên zelal li ser ka dê şopandin çawa bixebite peyda nekiriye. Wekî din, mijarên wekî jimartina kilîtên lîstikê di pakêtên xêrxwaziyê de û şopandina sazkirinên qanûnî yên dravî di hebûna guhertoyên korsan de hewceyê zelalkirina bêtir in.

Bi van xercên nû, pêşdebiran dibe ku dest bi fikirîna alternatîfên wekî belaş û çavkaniya vekirî ya Godot Engine bikin. Dê were dîtin ka dê pîşesaziyê çawa bersivê bide guhertinên Unity û gelo ew ê bandorek li ser populerbûna platformê bikin.

Çavkanî:

GamingOnLinux.com