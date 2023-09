Unity Ji bo Sazkirinên Lîstikê Bi Bikaranîna Unity Engine Berdêlên Nû Ragihand

Unity, platformek pêşkeftina lîstikê ya pêşeng, di van demên dawî de ragihand ku ew ê ji bo her lîstikek ku bi karanîna Unity Engine hatî saz kirin berdêlek nû bicîh bîne. Ev heqê, ku wekî Xerca Runtime ya Yekîtiyê tête zanîn, dê ji bo lîstikên ku di sala borî de bendek dahatiyek diyarkirî û jimareya sazkirinê ya jiyanê derbas kirine re derbasdar be.

Berdewam û xercên taybetî li gorî celebê abonetiya Unity ya ku pêşdebir digire diguhere. Ji bo bikarhênerên Unity Personal û Unity Plus, sînorê dahatê salê 200,000 $, bi jimareya sazkirinê ya heyatî 200,000 tête danîn. Ji hêla din ve, hesabên Unity Pro û Unity Enterprise salek 1 mîlyon dolar dahat û 1 mîlyon sazkirina jiyanê heye.

Xercên ji bo derbaskirina van sînoran jî ji bo her celebê abonetiyê cûda ne. Ji pêşdebirên Unity Personal dê ji bo her sazkirinê ya li jorê bendê 0.20 $ were drav kirin, dema ku hesabên Unity Enterprise tenê ji bo her sazkirinê li jor 0.01 mîlyonî 2 $ didin. Pêşdebirên li bazarên nûjen berdêlên kêmkirî distînin, digel ku hesabên Unity Personal ji bo sazkirinê 0.02 $ didin û hesabên Enterprise ji bo sazkirinê 0.005 $ didin.

Nemaze, heke ew dahatê bicîh bînin û bendên hejmartinê saz bikin dê ev xerc li lîstikên heyî yên ku li ser Unity hatine çêkirin jî bicîh bikin. Girîng e ku were gotin ku Xerca Runtime Unity ji serîlêdanên ne-lîstokê re derbas nabe.

Unity pêkanîna vê xercê rastdar dike û destnîşan dike ku her gava ku lîstikek tê dakêşandin, Unity Runtime jî tê saz kirin. Pargîdanî bawer dike ku xercek-based sazkirinê, berevajî modela parvekirina dahatê, destkeftiyên darayî yên ji tevlêbûna lîstikvanan ji bo afirîneran diparêze.

Digel van guhertinan, Unity teqawidbûna asta abonetiya xwe ya Unity Plus ragihand. Aboneyên Plus-ê yên heyî dê ji bo salekê bi bihayê Plus-ê derfetek ji nûvekirina Unity Pro re peyda bikin.

Unity Engine, ku bi kapasîteyên xwe yên pêşkeftina lîstika pirreng û bi hêz tê zanîn, mehane bi mîlyaran dakêşanan pesnê xwe dide. Armanca vê avahiya nû ya heqê piştgirîkirina mezinbûn û pêşkeftina domdar a afirînerên lîstikê di heman demê de ku yekparebûna ekosîstema Unity-ê diparêze.

Çavkanî:

- Unity ji bo Sazkirinên Lîstikê Xerca Runtime Ragihand

- Xercên Demjimêra Yekîtiyê û Guhertinên Abonetê