Têkoşîna Pêşeroja Stocka Dewletên Yekbûyî wekî ku Bazirgan Li benda Bûyer û Daneyên Aborî yên Apple ne

Pêşerojên borsayên Dewletên Yekbûyî bi pirsgirêkan re rû bi rû ne ji ber ku bazirgan li pêşiya bûyera kirrûbirra Apple û daneyên sereke yên enflasyon û firotana firotanê hişyar dimînin. Pêşerojên S&P 500 0.2% daket, pêşerojên Dow Jones Industrial Average% 0.2 daket, û pêşerojên Nasdaq 100% 0.3 kêm bû. Roja Duşemê, Dow Jones Industrial Average 0.25% zêde bû, S&P 500% 0.67 zêde bû, û Nasdaq Composite% 1.14 zêde bû.

Bazirgan dudil in ku ji ber katalîzatorên bazarê yên pêşerojê behîsên berbiçav ên girîng çêbikin. Parçeyên Apple hinekî zêde ne ji ber ku veberhêner li benda bûyera kirrûbirra pargîdaniyê ne, ku tê payîn ku iPhone-ên nû werin eşkere kirin. Bûyer xwedî potansiyel e ku bandorek girîng li ser bazarê bike. Digel bûyera Apple-ê, dê hewesa stokên teknolojiyê yên mezin jî bi navnîşa 50 mîlyar dolarî ya ARM li New York were ceribandin. IPO jixwe 10 caran zêde hatiye abone, daxwazek sozdar pêşniyar dike ku dikare bibe sedema guheztinek bilind a bihayê IPO.

Faktorek din a ku bandorê li hestiyariya bazarê dike pîvana lêçûnên deynkirina 10-salî ya Dewletên Yekbûyî ye, ku ji sala 2008-an vir ve nêzî astên xwe yên herî bilind in. Bazirgan ji nêz ve çavdêriya nûvekirinên aborî dikin, di nav de rapora index bihayê xerîdar a Dewletên Yekbûyî ji bo bihayên hilberîner ên Tebax û Tebaxê û hejmarên firotana firotanê. Ev dane dê bandorê li pêvajoya biryardayînê ya Reserve Federal bike di nîqaşên siyaseta wan ên pêşerojê de. Tevî pirsgirêkan, Rezerva Federal hîn jî ji bo aramkirina aboriyê veqetandî ye, her çend gihîştina armanca enflasyonê ya 2% ya xwestî dibe ku dem bigire.

Bi tevahî, ev hefte dê rêgezên bazarên dadrêsî yên Dewletên Yekbûyî eşkere bike, li gorî encamên bûyerên pêşeroj û daneyên aborî.

Çavkanî: Deutsche Bank, Swissquote Bank, SPI Asset Management