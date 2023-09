Platforma nakokbar "Tenê Up!" Ji Store Steam hate rakirin

"Tenê Up!", lîstikek platformê ya populer a ku li ser Twitch-ê bal kişandibû, ji hêla afirînerê wê, Indiesolodev ve, ji firotgeha Steam-ê hate derxistin. Di nûvekirinek paşîn de, Indiesolodev diyar kir ku lîstik ji wan re bûye sedema gelek stresê û ku ji wan re dem hewce ye ku baş bibin berî ku biçin projeya xweya din.

"Tenê Up!" di Gulanê de hate berdan û di hezîranê de zû populerbûn bi dest xist, bi hezaran lîstikvanên hevdem û bi deh hezaran temaşevanan li ser Twitch. Lêbelê, nirxandinên lîstikê tevlihev bûn, ku hinan pesnê mekanîka wê ya platformê ya surreal didin hinên din jî fîzîka wê ya gewre û sêwirana bilez rexne kirin.

Di heman demê de lîstik di dema xwe ya li ser Steam de jî bi nîqaşan re rû bi rû ma. Ew di Tîrmehê de bi kurtî hate rakirin piştî ku ew bi dizîna modela anime ya 3D ya bi mafên xwerû ya pêşdebirek din hate tawanbar kirin. Wekî din, girêdanên bi cîhana NFT-an re hebûn, digel ku wêneyên nîşaneyên Goblintown di astê de xuya dibin û sernav bixwe bi xapînokên krîpto re têkildar e.

Di nûvekirina dawî de, Indiesolodev daxwaza xwe ya ji bo aramî û saxbûnê anî ziman, û diyar kir ku ew plan dikin ku rawestin û di sêwirana lîstikê de perwerdehiya xwe bidomînin. Wan her weha projeya xwe ya din, bi navê "Kith", ku dê ji "Only Up!" bi tevahî cûda be eşkere kir. û dê li ser sînematografiyê bisekine. Indiesolodev hêvî dike ku ji bo vê projeyê bi tîmek piçûk re bixebite û jêhatîbûna sêwirana lîstika xwe baştir bike.

Dema ku hin lîstikvan şîna rakirina lîstikê digirin, yên din ji bo afirandina lîstikek viral Indiesolodev pîroz dikin. Tevî nakokiyên wê, "Tenê Up!" ji bo gelek lîstikvanan ezmûnek têrker peyda kir.