Rêbernameyek Berfireh ji bo Hubên USB: Rêhevalên dîjîtal ên bêkêmasî

Hubên USB-ê cîhazên piralî ne ku bi cûrbecûr cûrbecûr têne da ku hewcedariyên taybetî bicîh bînin. Ger hûn her gav di tevgerê de bin an jî ji bo peywirên dijwar hewceyê kapasîteyên leza bilind bin, ji bo we navendek USB-yê heye. Van navendê di mezinahî, lez û taybetmendiyan de diguhezin, vebijarkek berfereh pêşkêşî hewcedariyên weyên yekta dikin.

Di vê rêberê berfireh de, em ê cîhana navendên USB-ê bikolin û bijarteyek ji vebijarkên serhêl ên ku li serhêl têne peyda kirin bidin nasîn. Ev navend ne tenê aksesûar in; ew rêhevalên dîjîtal in ku ji bo hêsankirina jiyana we û zêdekirina rêveberiya cîhaza we hatine çêkirin. Em ê li taybetmendiyên wan, feyde û serîlêdanên cîhana rastîn bigerin, ji we re bibin alîkar ku hûn navendek USB-ya bêkêmasî bibînin da ku bi şêwaza jiyana xweya dîjîtal re bêkêmasî tevbigerin.

Portronics Mport 31 USB Hub

Portronics Mport 31 USB Hub navendek pirreng e ku di yek cîhazê de çar portên USB yên zêde peyda dike. Bi portek USB 3.0 ya ji bo veguheztina daneya bilez û sê portên USB 2.0, piralîûçalakî dibe hewayek. Ew bi amûrên cihêreng ên wekî klavyeyan û mişkan re hevaheng e, û ji bo aramiya hişê 1-sal garantiyek jî tê. Heke hûn ji bo laptop an PC-ya xwe pêvekên USB-yê yên din hewce ne, vê navendê we girtiye.

Specifications:

Marka: Portronics

Rengîn: Grek

Navbera Hardware: USB

Amûrên Lihevhatî: Tablet, Laptop, Sermaseyên

Tevahiya portên USB: 4

Zebronics ZEB-90HB USB Hub

Zebronics ZEB-90HB USB Hub amûrek pratîkî ye ji bo berfirehkirina vebijarkên girêdana we. Bi çar portên USB 2.0 û kabloyek 50 cm, ew bi laptop, PC, û MacBook re hevaheng e. Sêwirana wê ya bi pîvana pocketê wê ji bo karanîna li ser rêyê bêkêmasî dike. Dema ku ew bi leza USB 2.0-ê dixebite, kapasîteyên veguheztina daneya xwe sînordar dike, ew rehetî û fonksiyona pêve-û-lîstanê pêşkêşî dike. Ew ji bo kesên ku di dema rêwîtiyê de hewceyê portên USB-ê yên zêde hewce ne amûrek bikêr e.

Specifications:

Marka: Zebronics

Reş: Black

Navbera Hardware: USB

Taybetmendiya Taybet: Plug and Play

Amûrên Lihevhatî: Laptop, Sermaseyên

Quantum 4 Port USB Hub

Quantum 4 Port USB Hub (QHM7532) hevalbendê hilberdariya we ye, ji bo gelek cîhazên pêwendiya bêkêmasî pêşkêşî dike. Bi yek porta USB 3.0 û sê portên USB 2.0, hûn dikarin bi hevdemî çar cîhazên USB-ê ve girêdin. Slota USB 3.0 destûrê dide veguheztina daneya bilez a bi 5Gbps, ji bo parvekirina pelê ya bilez îdeal e. Ew bi cîhazên wekî klavye, mişk, û ajokarên pênûsê re hevaheng e. Wekî din, ew ji bo aramiya hişê zêde bi 1-sal garantiyek çêker tê.

Specifications:

Marka: Quantum

Reş: Black

Navbera Hardware: USB, USB 3.0, USB 2.0

Definitions:

USB Hub: Navendek USB amûrek e ku yek portek USB-ê li gelek portan berfireh dike, ku dihêle hûn bêtir cîhazên USB-ê bi komputer an laptopê ve girêdin.

USB3.0: Her weha wekî SuperSpeed ​​USB tête zanîn, USB 3.0 guhertoya sêyemîn a sereke ya standarda Universal Serial Bus e, ku li gorî pêşiyên xwe leza veguhastina daneyê zûtir peyda dike.

USB2.0: USB 2.0 guhertoya duyemîn a mezin a standarda Universal Serial Bus e, ku li gorî USB 3.0 leza veguheztina daneyê hêdîtir peyda dike.