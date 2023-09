Rêzeya iPhone 15 ya Pêşerojê ku Nûvekirinên Girîng bistînin

By

Apple biryar e ku di 15ê îlonê de rêzika xweya iPhone 12-ê bide destpêkirin, bi gotegotan tê gotin ku dê îsal çar modelên iPhone-ê werin eşkere kirin. Tê gotin ku vanilla iPhone 15 û iPhone 15 Plus dê bi heman bihayê sala borî be an jî zêdebûnek marjînal werbigire, di heman demê de tê pêşbînî kirin ku iPhone 15 Pro Max li gorî modela berê bilindbûna bihayê herî giran bibîne.

OpenAI di Mijdarê de Konferansa Pêşdebiran a Destpêkê Mêvandar bike

OpenAI, afirînerê chatbotê AI-ê ya populer ChatGPT, dê di 6ê Mijdarê de li San Francisco konferansa xweya yekem a pêşdebiran li dar bixe. Konferans dê beşdarbûna kesane û vebijarkên weşana zindî pêşkêşî pêşdebiran bike ku bi pargîdaniyê re têkildar bin.

Clubhouse Veguhezîne Serlêdana Peyamên Deng

Platforma bihîstwerî ya civakî Clubhouse, ku di dema pandemiyê de populerbûna xwe bi dest xist lê kêmbûnek dît, wekî serîlêdana peyamên dengî vedigere. Bi nûvekirinek vê paşîn re, Clubhouse armanc dike ku li gorî serîlêdanên din ên peyamberdanê civakîtir û bêhempa be, ezmûnek înteraktîf û berbiçavtir pêşkêşî dike.

MediaTek Bi Teknolojiya TSMC bikar tîne Chipset 3nm pêş dixe

Hilberînerê sereke yê chipset MediaTek çîpa xweya yekem a 3-nanometer (nm) pêşxistiye ku teknolojiya pêvajoya pêşkeftî ya Pargîdaniya Hilberîna Nîvconductor Taiwan (TSMC) bikar tîne. Dê di sala 2024-an de wekî beşek ji rêzeçîpên ala MediaTek Dimensity debut bike, ev chipset nû soza çêtirbûn û performansê dide.

Tecno Destpê dike SPARK 10 Pro Moon Explore Edition

Tecno li Hindistanê smartphone Tecno SPARK 10 Pro Moon Explore Edition dest pê kir, ku hurmetê dide mîsyona Heyvê Chandrayaan 3 ya ISRO. Sêwiranek çermê ya spî û reş a ku ji rûyê heyvê îlhama xwe girtiye, vê cîhazê pişta çermê ya li ser bingehê silîkonê-ekolojîk-dostane vedihewîne û berê wekî Tecno Magic Skin Edition li bazarên cîhanî hate nasandin.

Zêdebûna bihayê ji bo PlayStation Plus li Hindistanê

Sony herî dawî ragihand ku ew ê bihayên plansaziyên xwe yên salane yên PlayStation Plus zêde bike da ku lîstikên bi kalîte û feydeyên zêde ji aboneyan re peyda bike. Buhayên fermî ji bo Hindistanê naha li ser malpera PlayStation hatine navnîş kirin, ku zêdebûnek nêzîkê 2,000 Rs nîşan dide. PlayStation Plus ji aboneyên xwe re, mîna Xbox Game Pass, gihîştina lîstikên belaş, ceribandin û daxistinên firotgeha taybetî pêşkêşî dike.

