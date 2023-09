Pirsgirêkên Performansa PC-ya Starfield: Çima Dibe ku Nûvekirin Pêdivî be

Starfield, lîstika pir pêşbînîkirî ya ji pêşdebiran Bethesda, di 6-ê Îlonê de bi fermî li ser Xbox Series X/S û PC-ê hate berdan. Her çend lîstik ji hêla lîstikvanan ve baş hate pêşwazî kirin, hin bikarhênerên PC-ê performansa dilşikestî dîtin. Di hevpeyivînek bi Bloomberg Technology re, Todd Howard, derhênerê Starfield, pêşniyar kir ku nûvekirina hardware ya PC-ê dibe ku hewce be ku ji lîstikê bi tevahî kêfê bike.

Dema ku jê hat pirsîn ka çima lîstik ji bo PC-ê xweşbîn nebû, Howard bersiv da, "Me lîstik ji bo PC-ê xweştir kir. Ew baş dimeşe. Ew lîstikek PC-a-genê ye. Em bi rastî teknolojiyê dişoxilînin, ji ber vê yekê dibe ku hûn hewce ne ku ji bo vê lîstikê PC-ya xwe nûve bikin."

Dema ku hin temaşevanan pesnê Starfield dane, yên din ji performansa wê li ser PC-ê aciz bûne. Gilî di nav xwe de pirsgirêkên hundurên piçûk hene ku hewcedariya barkirina ekranan û ne xweşkirina lîstikê heye. Van xemgîniyan li ser platformên wekî YouTube û Twitter-ê hatine gotin.

Her çend dibe ku gava PC-ya lîstikên herî paşîn dimeşîne aciz be jî, ew di heman demê de parçeyek ji xwezaya teknolojiyê ya ku her gav pêşve diçe ye. Bethesda ji bo performansa çêtirîn hardware-ya taybetî pêşniyar dike, di nav de pêvajoyek AMD Ryzen 5 2600X an Intel Core i7-6800K, qerta grafîkê AMD Radeon RX 5700 an NVIDIA GeForce 1070 Ti, û 16 GB RAM. Lêbelê, pêkanîna van hewcedariyên hindiktirîn dibe ku ji bo lîstikek CPU-dijwar mîna Starfield performansa çêtirîn encam nede.

Di dawiyê de, nûvekirina hardware ya PC-ê ji bo lîstikvanên ku dixwazin lîstikên mîna Starfield di çêtirîn xwe de biceribînin vebijarkek kesane ye. Digel ku ew dibe ku veberhênanek darayî hebe, di civata lîstikê de pratîkek hevpar e ku meriv bi periyodîk nûvekirina hardware.

