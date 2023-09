Pirsgirêkên Performansa PC-ya Starfield: Ma dem ji bo nûvekirinê ye?

By

Starfield, serbestberdana pir pêşbînîkirî ya ji pêşdebiran Bethesda, di dawiyê de di 6ê Îlonê de debuta xwe li ser Xbox Series X/S û PC-yê çêkir. Lêbelê, hin bikarhênerên PC-ê bi lîstikê re pirsgirêkên performansê dijîn. Di hevpeyivînek bi Bloomberg Technology re, derhênerê Bethesda û Starfield Todd Howard pêşniyar dike ku dibe ku dem be ku lîstikvanên PC-yê nûvekirina pergalên xwe bifikirin.

Dema ku li ser nebûna xweşbîniyê ji bo guhertoya PC-ya lîstikê hate pirsîn, Howard bersiv da û got, "Me lîstik ji bo PC-ê xweştir kir. Ew baş dimeşe. Ew lîstikek PC-a-genê ye. Em bi rastî teknolojiyê dişoxilînin, ji ber vê yekê dibe ku hûn hewce ne ku ji bo vê lîstikê PC-ya xwe nûve bikin." Tevî ku hin temaşevanan ji performansa lîstikê aciz in, Bethesda diparêze ku li Starfield gelek taybetmendiyên mezin hene û temaşevan bi erênî bersivê didin.

Lêbelê, gelek lîstikvanên PC-ê li ser platformên medya civakî fikarên xwe anîne ziman. Şîroveyên li ser YouTube û Twitter îşaret bi mijarên wekî barkirina pir caran ekranan, xweşbîniya belengaz, û têkçûn dikin. Hin bikarhêner tewra radigihînin ku qertên grafikên bilind ên mîna 4090 têdikoşin ku rêjeyek çarçoveyek aram bidomînin.

Dema ku ew tê ser hewcedariyên pergala PC-ê, Bethesda herî kêm pêvajoyek AMD Ryzen 5 2600X an Intel Core i7-6800K, qerta grafîkê AMD Radeon RX 5700 an NVIDIA GeForce 1070 Ti, û 16 GB RAM pêşniyar dike. Digel ku pêdiviya hindiktirîn pêdivî ye ku dibe ku lîstik bimeşîne, dibe ku ew ji bo lîstikek CPU-dijwar mîna Starfield ezmûna çêtirîn peyda neke.

Di encamê de, dema ku Starfield gerdûnek nû û balkêş ji lîstikvanan re tîne, dibe ku hin bikarhênerên PC-ê hewce bikin ku nûvekirina pergalên xwe bifikirin da ku bi tevahî ji lîstikê kêf bikin. Bethesda qebûl dike ku lîstik sînorên teknolojiyê digire, û pêkanîna hewcedariyên herî kêm dibe ku performansa çêtirîn garantî neke. Dibe ku veberhênana di nûvekirinek PC-yê de dilşikestî be, lê ji bo dilxwazên ku dixwazin li ser qeraxa lîstikê bimînin, ew veberhênanek pêdivî ye.

