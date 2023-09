Di Lîstika Smartphone de Pêşbazek Nû: Têlefona Nothing 2

By

Li cîhaneke ku iPhone û Android lê serdest in, pargîdaniya Nothing ya London-ê bi Nothing Phone 2-ya xwe ya nûjen ve ketiye nav bazara smartphone. Wekî alternatîfek kêmtir balkêş ji têlefonên kevneşopî re hatî sêwirandin, Nothing Phone 2 ezmûnek bikarhênerek bêhempa pêşkêşî dike.

Wekî bikarhênerek dilxwaz a iPhone-ê ya 16 salan, min biryar da ku ez ji cîhaza xwe ya asayî veqetînim û di rêwîtiyek 2-hefte li dora Ewrûpayê de Nothing Phone 2 biceribînim. Tevî verastkirina destpêkê ya nivîsên min kesk bûn, min dît ku ez dikarim bêyî iPhone-ya xweya delal bijîm.

Iphone-ên Apple-ê bûne nimûneya teknolojiya smartphone, lê bi her serbestberdana nû re, guhertin kêmtir girîng bûne. Her ku diçe dijwartir dibe ku meriv xerîdaran qanih bike ku nûve bikin, ji ber ku çêtirkirin piçûk xuya dikin, wek nûvekirinên kamerayê an başkirinên piçûk ên pîlê.

Ev cihê ku Nothing Phone 2 tê de ye. Ji hêla karsazê teknolojiyê Carl Pei ve hatî afirandin, Tiştek li ser ezmûna smartphone nihêrînek nûjen pêşkêşî dike. Nothing Phone 2 li ser pergala xebitandinê ya Android-ê dimeşe û navberek bikarhênerek grafîkî ya bêhempa û roniyên ragihandinê yên "Glyph" li ser pişta cîhazê vedihewîne.

Berevajî smartfonên kevneşopî yên bi îkonên sepanê yên rengîn, Tişt nêzîkbûnek cûda nagire. Wêneyên monokromatîkî yên ji bo sepanan bi qestî hatine sêwirandin da ku ceribandina karanîna têlefonê ya zêde kêm bikin. Armanca vê bijartina sêwiranê ew e ku baldarîyan kêm bike û ezmûnek smartphone ya bêtir baldar û hişmend pêşve bixe.

Bi pêşkêşkirina alternatîfek ji ezmûna tîpîk a smartphone re, Nothing Phone 2 statûkoya pîşesaziya ku ji hêla Apple û Android ve serdest e dijwar dike. Ew vebijarkek nû peyda dike ji bo kesên ku li amûrek kêmtir balkêş digerin. Gelo Nothing Phone 2 dê elaqeya girseyî bi dest bixe, dimîne ku were dîtin, lê bê guman ew ji sûkê pêvekek balkêş e.

Çavkanî:

- NPR's Josh Rogosin û Leila Fadel hewl dan ku bi iPhone-ya orîjînal re selfie bikşînin.

- Nothing Phone 2 by Nothing, pargîdaniyek London-ê ye.