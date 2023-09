Apple Nûvekirinek Ewlekariyê Diweşîne da ku Zehfiya Nermalava Bikêrhatî Patch bike

Apple di bersiva vedîtina qelsiyên ewlehiyê yên nû yên di nermalava pergala cîhazan de nûvekirinek ewlehiyê ya girîng ji bo iPhone û iPads derxist. Qelsî ji hêla lêkolînerên li Zanîngeha Toronto ya Citizen Lab ve hatin vedîtin, ku wan dît ku xeletiya nermalavê bi rengek çalak tê bikar anîn ji bo radestkirina sîxurek bazirganî ya bi navê Pegasus, ku ji hêla pargîdaniya Israelisraîlî NSO Group ve hatî pêşve xistin û firot.

Pegasus amûrek bi hêz û biha ye ku di serî de ji bo hedefgirtina muxalîf, rojnamevan û dijberên siyasî tê bikar anîn. Ji ber vê yekê, bikarhênerê navînî ne gengaz e ku rasterast bandor bibe. Lêbelê, Citizen Lab bi tundî pêşniyar dike ku hemî bikarhêner tavilê cîhazên xwe nûve bikin da ku li dijî gefên potansiyel biparêzin.

Ji bo sazkirina nûvekirinê, bikarhênerên iPhone-ê divê biçin "Settings", "Giştî" hilbijêrin û dûv re "Nûvekirina Nermalavê" hilbijêrin. Ger nûvekirina nermalava iOS 16.6.1 were xuyang kirin, bikirtînin da ku pêvajoya sazkirinê bidin destpêkirin. Ger nûvekirin neyê dîtin, divê bikarhêner vegerin rûpela Giştî, "About" hilbijêrin da ku nimreya guhertoya iOS-ê xwe verast bikin. Ger jimareya guhertoyê 16.6.1 be, nûvekirin jixwe hatî saz kirin. Ger cîhaz hîn jî guhertoya 16.6 an dubareyek berê bikar tîne, divê bikarhêner gavên jorîn dubare bikin.

Ger nûvekirin xuya neke, tê pêşniyar kirin ku hûn iPhone-ê ji nû ve bidin destpêkirin û pêwendiya înternetê kontrol bikin. Ger nûvekirin hîn jî xuya nake, tê pêşniyar kirin ku berî ku careke din hewl bidin, demek dirêj bisekinin.

Vê nûvekirina ewlehiyê pabendbûna Apple-ê xurt dike ku tavilê li ser her lawaziyên naskirî çareser bike da ku nepenî û ewlehiya bikarhênerên xwe misoger bike.

Çavkanî:

- Associated Press