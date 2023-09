Vekolîna sêwiranên Keştiya Funky û Cool li Starfield

By

Ji ber serbestberdana Starfield, lîstikvanan di çêkirina sêwiranên keştiyê yên bêhempa û xeyalî de wext winda nekirine. Ji nûavakirina keştiyên îkonîk ên ji franşîzên delal ên mîna Mass Efekt, Star Wars, û Halo bigire heya lêzêdekirina guheztinên xwe yên dilşewat, afirîneriya di sêwirana keştiyê de bi rastî bi heybet e.

Keştiya Bêbext

Yek sêwirana keştiyê ya berbiçav Keştiya Unbeatable ye, ku navê wî bi guncan e ji ber ku dijmin her gav navenda keştiyê dikin hedef, lê ev keştî bi aqilane navendek tune. Keştiya ku ji hêla Morfalath ve hatî afirandin, hundurê goşeyî û mazî yê ku bi kulm û pêlên klaustrofobîk dagirtî ye werdigire. Ew dişibe tiştekî ku Buroya Kontrolê ya Federal dê çêbike heke ew biçûya fezayê.

Perla Reş

SnaKeMuHo ji fransîza Pirates of the Caribbean îlham girt, SnaKeMuHo Pearla Reş a efsanewî ji nû ve afirand. Dibe ku ew li ser avê nermtir biçe, lê hebûna wê li Starfield têkiliyek maceraperest zêde dike. Bifikirin ku dema ku hûn li kozmosê digerin, bayê behrê hîs bikin û qîrîna keştiyê bibihîzin.

Thomas The Freaking Tank Engine

Thomas The Tank Engine, karekterek delal ku ji ber derketina li cîhên nediyar tê zanîn, rê li Starfield girt. Ji hêla MrCaine332 ve hatî afirandin, ev veguheztina çavên klasîk ên zirav diparêze, û piştrast dike ku temaşevanên lokomotîva Brîtanî dê di nav firehiya fezayê de xwe rast hîs bikin.

Giant Space Crab

Ji lîstika Fight Crab îlhama xwe girt, vwinks keştiyek keştiya keştiya mecha ya kolosal dîzayn kir. Di nihêrîna pêşîn de, ew dixuye ku ew keştiyek standard e ku bi du pincaran ve girêdayî ye, lê lêkolîna nêzîktir pîvanên wê yên epîk eşkere dike. Sêwirana keştiyê, nemaze di dîmenên dramatîk ên ku di nav bahoza qûmê de hatine kişandin, derdikeve pêş.

Space Train

Digel ku ne keştiya herî pratîkî ye, trêna fezayê potansiyela sêwiranên keştiyê yên afirîner nîşan dide. Cihê hilanînê dê berfireh be, ji bo berhevkirina xezîneyan û tiştên bazirganiyê bêkêmasî ye. Her çend ne fonksiyonel be jî, keştiya balkêş a ku ji hêla lemonprincess ve hatî sêwirandin dîmenek berbiçav e.

Otobusa Dibistana Magic

Temaşevanên otobusa Dibistana Magic ya 90-an a karîkaturê dê ji hêla sp7r ve vejînê teqdîr bikin. Ev keştî wekî yekane forma veguheztina zarokan di navbera pergalan de kar dike, rêwîtiya berbi dibistanê dike serpêhatiyek jibîrkirî. Vejandina vê sêwirana hezkirî ji bo kesên ku bi temaşekirina rêzefîlmên perwerdehiyê mezin bûne, nostaljî û dilşewatiyê peyda dike.

Planet Express

Afirînek din ji hêla sp7r ve, keştiya Planet Express ji Futurama, tavilê tê nas kirin û têkiliyek rengîn li gerdûna Starfield zêde dike. Digel ku nebûna tevger û kapasîteyên şerkeriyê, ev keştiya bargiriyê ruhê rêzika orjînal bi rengek bêkêmasî digire.

Kubaya Borg

IngeniousIdiocy ji keştiya Borg's Cube ya xedar ji Stêrk Trek vejînek berbiçav çêkir. Tevî ku nepraktîkî ye û carinan kamerayê asteng dike jî, şiyana çêkirina firina kubarek hêlîn bi serê xwe serkeftinek e. Bi vê keştiyê re rûbirûbûna li berfirehiya fezayê dê bi rastî ezmûnek jibîrkirî be.

Konsulxaneya-Class Cruiser

DaMightyMilkMan zerafeta Cruiser-Klasa Konsûlê ji Star Wars tîne Starfield. Ji ronîkirina sêwiranên hevpar ên Millennium Falcon û X-Wing vediqete, ev keştiya kêmtir naskirî ya ji serdema Clone Wars berfirehiya sêwiranên keştiya Star Wars nîşan dide.

Pêşî Heta Dawn

VantaGenesis şansek pêşkêşî lîstikvanan dike ku pîlotê UNSC Forward Unto Dawn, keştiyek girseyî ya ku ji temaşevanên Halo re nas e. Ev keştî, ku di demên girtinê yên Halo 3 de tê dîtin, ji temaşevanên rêzikên lîstika îkonîk re nostaljiyek zêde dike.

Digel ku zêdetirî 6 mîlyon lîstikvan di yekem roja wê ya tevahî de beşdarî Starfield dibin, em dikarin li bendê bin ku keştiyên hê bêtir nebawer ku lîstikê xweş bikin. Afirîneriya civakê ecêbmayîna xwe didomîne, û dê balkêş be ku hûn bibînin ka çi sêwiranên din ên bêhempa û xeyalî derdikevin holê dema ku lîstik di populerbûna xwe de zêde dibe.

Çavkanî:

Bethesda / Morfalath

Bethesda / SnaKeMuho

Bethesda / MrCaine332

Bethesda / vwinks

Bethesda / lemonprincess

Bethesda / sp7r

Bethesda / IngeniousIdiocy

Bethesda / DaMightyMilkMan

Bethesda / VantaGenesis