Zehfxweşiya Otomobîlên Sporê yên Vintage ku bi Rengên Nadir hatine boyaxkirin

By

Kurte: Rengê boyaxa bêhempa ya gerîdeyek werzîşê ya kevnar dikare bandorek kûr li ser girêdana meya hestyarî ya bi wesayîtê re bike. Rengek weha ku balê dikişîne Moonstone ye, rengek mora zer e ku di dawiya salên 1970-an û destpêka 1980-an de ji hêla Porsche ve hatî pêşkêş kirin. Ev rengê nadir, bi qalîteya xweya nazik û eterîal, di nav evîndarên gerîdeyê de şopînerek dilsoz berhev kiriye, di nav de Justin (@33BossHog) ku xwedan sê otomobîlên boyaxkirî yên Moonstone-ê ye û bi rengekî çalak reng bi pêş dixe. Tevî hebûna wê ya tixûbdar, Moonstone bandorek domdar li ser kesên ku bi kesane pê re rû bi rû mane hiştiye.

Gava ku hin dilşewatên otomotîvê balê dikişînin ser performans an estetîkê, yên din di parastina girîngiya dîrokî ya rengên rengîn ên bêhempa de balkêş dibînin. Biryara Justin ku bi çalak ajot û gerîdeyên xwe yên hêja Moonstone nîşan bide, dihêle yên din jî bedewiya balkêş a rengîn ji destê pêşîn de ezmûn bikin. Ji bo yên ku têra xwe bextewar in ku bibin şahidê dilşewatiya Moonstone, bîranîn nayê rakirin.

Di warê nirxandina otomotîvê de, divê bandora hestyarî ya rengê boyaxa gerîdeyek werzîşê ya kevnar neyê hesibandin. Mîna hêza melodiyek balkêş an dîmenek dîtbarî ya balkêş di sînemayê de, rengek rengînek nadir xwediyê şiyana ku bandorek mayînde bihêle. Moonstone, bi zerafeta xwe ya kêmasî ve, vê têgehê nîşan dide. Dibe ku ew ne rengê herî wêrek an jî herî zêde be, lê xemla wê ya binavkirî di hişê xwe de dimîne, û dibe hêmanek jibîrkirî ya ezmûna gerîdeya werzîşê ya kevnar.

Çavkanî:

- Gotara orîjînal: "Konsepta herî dawî ya Porsche-ya seksî ya elektrîkî ya EV-ê ya Xewnên Me ye" (Kurdî)

- Profîla Justin: @33BossHog li ser Instagram