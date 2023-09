Hisense TV-ya Mini-LED ya herî mezin eşkere dike: U8K

By

Hisense di van demên dawî de pêşkêşiya xwe ya herî paşîn di sûka TV de, Hisense U8K, dest pê kir. Ev TV xwedan dîmenderek 100K ya 8-inç ya bi heybet a bi rêjeya nûvekirina guhêrbar 144Hz e, ev TV tête saz kirin ku ezmûna şahiya malê ji nû ve pênase bike. Lêbelê, xerîdar neçar in ku ji bo vê teknolojiya pêşkeftî dravê giran 9,999 $ bidin.

Taybetmendiya stêrk a Hisense U8K dîmendera wê ya mini-LED ya 100-inch e. Li gel zêdetirî 1,600 deverên tarîbûna herêmî û ronahiya 1,500 nîtan, bikarhêner dikarin li hêviya rengên jîndar û reşikên kûr bin, kûr û zelaliyê li ezmûna dîtina xwe zêde bikin. Televîzyon di heman demê de cûrbecûr formatên HDR yên wekî HDR10, HDR10+, Dolby Vision, û HLG jî piştgirî dike, ku lihevhatina bi çavkaniyên cihêreng ên naverokê re peyda dike.

Hisense U8K bi pergalek dengê dorpêçê ya 50W 2.1.2 ve tête peyda kirin, ku dengek berbiçav peyda dike ku dîmenên berbiçav temam dike. Wekî din, TV Google TV-yê yek dike, ku gihîştina cûrbecûr karûbar û sepanên streaming peyda dike. Lîstik her weha dikarin şa bibin ji ber ku U8K piştgirî dide FreeSync Premium Pro, di dema lîstikê de xitimandin û rijandin kêm dike.

Vebijarkên pêwendiyê çar portên HDMI, du portên USB (di nav de yek USB 3.0), têketinên AV-ya pêkhatî, portek Ethernet, portek 3.5 mm, û deriyek dengek optîkî hene. TV di heman demê de Bluetooth 5.2-ê jî vedigire û Wi-Fi 6E piştgirî dike, pêwendiya bêserûber a bêkêmasî misoger dike.

Tê payîn ku Hisense U8K vê payîzê bi navgîniya firotgehên serhêl ên wekî Amazon û Best Buy ji bo kirînê peyda bibe. Her çend dibe ku ew ne vebijarkek budceya-dostane be, ew bê guman ezmûnek şahiya malê ya premium pêşkêşî kesên ku dixwazin di teknolojiya herî dawî de veberhênanê bikin.

