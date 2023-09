The Sandman: Serdema Yekem a Bi tevahî Berbi Formên Dîjîtal û Fîzîkî tê

Demsala duyem a pir pêşbînîkirî ya "The Sandman", ku ji hêla Neil Gaiman, Allan Heinberg, û David S. Goyer ve hatî afirandin, ji ber danûstendinên peymanê yên domdar têk çû. Dema ku li benda pêşkeftina li vê eniyê ne, temaşevanên rêzê dê di demek nêzîk de karibin xwedan kopiyek demsala yekem di forma dîjîtal an fîzîkî de bibin.

Di 18-ê Îlonê de, "The Sandman: The Complete First Season" dê ji bo weşana dîjîtal li ser platformên wekî Amazon Prime Video, AppleTV, Google Play, û Vudu peyda bibe. Ji bo kesên ku kopiyên fizîkî tercîh dikin, 4K Ultra HD, Blu-ray, û DVD dê di 28-ê Mijdarê de werin berdan.

Set hemî 11 beşên ji demsala yekem vedihewîne, ligel taybetmendiyên taybetî yên ku di nav wan de nihêrînek bi dizî li pişt perdê û keşifek "The World of The Endless".

Dema ku Peter Friedlander, serokê Netflix-ê yê TV-ya senaryoya UCAN-ê, rasterast negot ka dê sezona duyemîn bi sernavê "Season 2" be yan na, wî îhtîmala nêzîkbûna pêşandanê bi "cildan" destnîşan kir. Friedlander got, “Biryarên ku nehatine girtin hene, lê em nêzîkatiyên hevgirtinê dinirxînin. Her tişt li ser masê ye dema ku ew tê 'Sandman.' Pêşandanek nûjen e.” Ev tê vê wateyê ku strukturên pêşandanê dibe ku ne kevneşopî be, bi potansiyel beşên bonus an çîrokan bi hev re kom bike.

Ji bo zêdekirina heyecanê, li vir bihayên firotanê yên pêşniyarkirî yên ji bo guhertoyên cihêreng ên "The Sandman: The Complete First Season" hene: Digital UHD (24.99 $), 4K Ultra HD (44.98 $), Blu-ray (29.98 $), û DVD ( $24.98).

Temaşevanên "The Sandman" dikarin li bendê bin ku bibin xwediyê sezona yekem û bi kelecan nûvekirinên li ser pêşeroja rêzê hêvî bikin.

