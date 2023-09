Vedîtina Lîstika Arcade ya Jibîrkirî ya Nintendo, Sky Skipper

Di rojên destpêkê yên lîstikên arcade yên Nintendo de, lêdan û winda bûn. Lêbelê, di havîna 1981-an de, Nintendo lîstika ku dê her tiştî biguherîne derxist - Donkey Kong. Ji hêla Shigeru Miyamoto ve hatî sêwirandin, Donkey Kong bû yek ji lîstikên arcade yên herî firotan ên her dem û cîhanê bi Mario re da nasîn. Lê ligel serkeftina Donkey Kong, Miyamoto û derhêner Genyo Takeda li ser lîstikek din a arcade ya ku hema hema ji bîr bûye xebitîn - Sky Skipper.

Sky Skipper di 1981-an de ji bo ceribandina li arcadeyên Japonî bi hejmarên sînorkirî hate berdan, lê bersiv nebaş bû. Tenê çend kabîne ji bo ceribandina bi pêşwaziya bi heman rengî germ ji Nintendo ya Amerîkî re hatin şandin. Di lîstikê de biplanek qertên lîstikê yên antropomorfîk berhev dike dema ku ji gorillayên dêw, mîna Donkey Kong, dûr dikeve. Grafik ji bo dema xwe bandorker bûn, lê lîstika lîstikê tevlihev û ne pir balkêş bû.

Ji ber pêşwaziya wê ya belengaz, Sky Skipper qet bi fermî nehat berdan û panelên dolaban ji bo lîstika 1982 Popeye ji nû ve hatin veguheztin. Xuya bû ku Sky Skipper ji hebûna xwe hat paqij kirin heya ku berhevkar Alex Crowley ji lîstikê re eleqedar bû û dest pê kir ku sirên wê derxe holê. Wî panelek çapkirî ya Sky Skipper (PCB) ya orîjînal dît ku ji bo xebitandina Popeye hatibû veguheztin û ew kirî. Bi arîkariya hevalê wî Mark Whiting, wan karî PCB-yê berevajî bikin û Sky Skipper dîsa bixebitînin.

Dûv re Crowley kabîneya Sky Skipper bi karanîna makîneyek Popeye ya kevn bi alîkariya Olly Cotton ji nû ve afirand, ku hunera kabîneyê ya orîjînal li ser bingeha flyerek reş û spî ji nû ve afirand. Serkeftinek din hat dema ku berhevkarê arcade Whitney Roberts kifş kir ku Sky Skipper bi rastî li lobiya navenda Nintendo ya Amerîkî amade bû. Roberts karîbû rastiya Sky Skipper piştrast bike û wêneyan bi Crowley re parve bike.

Ji nû ve vedîtina Sky Skipper ji bo dildarên lîstika arcade demek girîng bû. Ew dîroka lîstikên arcade yên destpêkê yên Nintendo zêde dike û destûrê dide lîstikvanan ku perçeyek dîroka lîstikê ya ku berê dihate wenda kirin biceribînin.

- Lîstika Arcade: Lîstikek ku li ser makîneyek mezin, berdest a gelemperî tête lîstin, bi gelemperî li arkadan, xwaringeh û cihên din ên şahiyê têne dîtin.

- PCB: Destûra Circuit Printed, ku pêkhateyên elektronîkî vedihewîne da ku lîstikek an pergala komputerê bimeşîne.

- Endezyariya berevajî: pêvajoya analîzkirina hilberek an pergalek ji bo destnîşankirina sêwirandin an taybetmendiyên wê.

- Repurposed: adaptekirin an ji nû ve karanîna tiştek ji bo armancek cûda.

