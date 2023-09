EA Projeya Rene Ragihand: Lîstika Sims-Genê Pêşewa Dakêşanê Belaş be

EA hûrguliyên nû di derbarê lîstika xweya nifşê nû ya Sims de, bi navê kod Project Rene, eşkere kir. Di postek blogê de di dema pêşandanek Behind The Sims de, pargîdaniyê ragihand ku lîstik dê wekî dakêşek belaş peyda bibe. Ev tevger li dû serkeftina The Sims 4 di sala çûyî de belaş lîst.

Vebijarka dakêşana belaş ji bo Project Rene tê vê wateyê ku lîstikvan dê bêyî hewcedariya abonetiyê, kirîna lîstika bingehîn, an mekanîzmayên enerjiyê beşdarî lîstikê bibin, bilîzin û keşif bikin. EA niyet dike ku lîstikvan hêsan bike ku vexwendin an beşdarî hevalan bibin û taybetmendiyên nû, çîrok û dijwariyan biceribînin.

Lêbelê, EA eşkere kir ku lîstik dê hîn jî xwedan naverok û pakêtên kirînê be, mîna The Sims 4. Lê strukturên nirxê û çawa dê ev tişt werin firotin dibe ku ji lîstika heyî cûda be. EA mînakek lê zêdekirina hewaya bingehîn wekî taybetmendiyek belaş ji bo her kesî da, dema ku pakêtên pêşerojê dibe ku li ser mijarên taybetî yên mîna werzîşên zivistanê an pêşbaziyan bisekinin.

Serbestberdana Projeya Rene nayê wateya bidawîbûna piştgiriya ji bo The Sims 4. EA plan dike ku di pêşerojek pêş de pêşkêşkirina nûvekirin û naveroka nû ji bo civata The Sims 4 bidomîne.

Her çend tarîxek destpêkirinê ya taybetî nehatiye ragihandin, EA ji bo Projeya Rene ji bo pêvajoyek pêşkeftina zelaltir dixebite. Pargîdaniyê berê eşkere kir ku lîstik dê hem ezmûnên solo û hem jî pirlîstikvan pêşkêşî bike, digel ku bêtir agahdarî di derbarê pêkhateya pirzimanî de ku dê di dawiya salê de were eşkere kirin.

