Logitech ji bo Hevdîtinên Dûr ên Pêşkeftî û Veguhastina Zindî Veberkirina Webkamera destnîşan dike

By

Logitech nûbûniya xwe ya herî paşîn, Logitech Reach, vekir, kamerayek tevnehevkirî ku ji bo baştirkirina civînên dûr, hîndariya serhêl, û ezmûnên weşana zindî hatî çêkirin. Pargîdanî plan dike ku kamerayê bi navgîniya Indiegogo Enterprise ve berhev bike da ku sêwiranê safî bike û nirxê diyar bike.

Digel ku webkamera bixwe ne nû ye, ji ber ku ew li ser bingeha Logitech Streamcam-ê ye, lêzêdekirina milek veguhêz fonksiyonek pêşkeftî peyda dike. Ger hewce be, ev webkamera 1080p, 60fps dikare bi Streamkamerek din were guheztin, û piştrast bike ku bikarhêner neçar in ku di rewşek zirarê de amûrek bi tevahî nû bikirin.

Logitech lêkolîna bazarê kir û dît ku piraniya bersivdaran ne tenê çiyak çareseriyek tev-di-yek tercîh dikin. Ji ber vê yekê, pargîdaniyê biryar da ku Reach wekî pakêtek bêkêmasî pêşkêşî bike. Piştî ku kampanyaya Indiegogo bi dawî bû û daneyên têr hatin berhev kirin, Logitech dê dest bi firotana Reach bike, bi vebijarkên bingehek serbixwe an girêkek maseyê.

Yek taybetmendiyek berbiçav a Reach kapasîteya wê ya paşîn e, ku dihêle bikarhêner bi hêsanî tiştan li ser maseya xwe nîşan bidin û bi rêkûpêk li seranserê wan bişopînin. Rêvebirê Hilbera Logitech Gaurav Bradoo zengilek bi taybetî hatî sêwirandin li ser çîyayê kamerayê ronî kir ku piştrast dike ku wêne di dema pankirinê de rast bimîne. Seqamgîrî û nermbûna tevgerê bi tixûbên mountên kameraya tevnvîsê yên binavkirî yên heyî çareser dike.

Her çend dibe ku wextê berdana Reach hinekî dereng xuya bike jî, bi berçavgirtina dûrketina ji xebata dûr a di gelek pargîdaniyan de, ew hîn jî ji bo kesên ku ji dûr ve xebata xwe didomînin an jî ji bo weşanger û vloggerên ku li naverokek dînamîktir digerin, feydeyên hêja pêşkêşî dike. Bi pirrengiya xwe, Reach armanc dike ku ezmûna danûstendinê ya civînên serhêl û weşanên zindî zêde bike.

Çavkanî:

- Verge