Pêşeroja Streamkirina Muzîkê: Modelek Hunermend-Navenda

Koma Muzîkê ya Universal (UMG), mezintirîn etîketa muzîkê ya cîhanê, di peymana xwe ya bi karûbarê weşana Frensî Deezer re guhertinên girîng di pergala padîşah de ragihand. Modela nû armanc dike ku bêtir dravê padîşahiyê berbi hunermendên profesyonel ve bikişîne û ji bot û dengbêjên dengê spî yên ku platformên weşanê diherikînin dûr bixe. Ev tevger di pîşesaziya muzîkê de wekî guhertinek mezin tê dîtin, digel ku UMG rê li ber digire û label û platformên din ên sereke dikişîne nav qonaxek nû ya weşanê.

CEO UMG Lucian Grainge bawer dike ku peymanên royalty yên heyî kevnar in û ku her tomar bi heman rengî tê derman kirin bêyî ku kalîteya wê be. Ev modela nû ya hunermend-navendî dê ji bo stran û hunermendên ku guhdar bi aktîvî lê digerin bêtir bide, bi vî rengî teşwîqên darayî yên ji bo belavbûna şopên AI-ê têne hilberandin hilweşîne.

JPMorgan hişyariya potansiyela "pêşerojek AI-ya dîstopîk" dide ku dibe ku platformên streaming bi naveroka AI-ya kêm-kalîteyê ve hatî hilberandin, di nav çend salan de pirtûkxaneya stranan ji 100 mîlyonî berbi mîlyarek zêdetir bike. Tê payîn ku pergala dravdana nû ya UMG-ê bi peydakirina bêtir piştgirîya darayî ji mûzîkjenan re û kêmkirina teşwîqê ji bo şopên ku ji hêla AI-ê ve hatî çêkirin, li dijî vê yekê derkeve.

Serkeftina vê modela nû dikare bandorek girîng li ser dahata UMG-ê bike, digel ku JPMorgan pêşbîniya xweya stokê zêde dike û zêdebûna potansiyel ji% 20 texmîn dike heke pêşerojek AI-ya dîstopîkî pêk were. Deezer plan dike ku van şertên dravdanê yên nû di Cotmehê de bicîh bîne, û UMG bi platformên din ên streaming re li pey peymanan e.

Dînamîkên hêzê di hundurê pîşesaziya muzîkê de diyar in, bi serdestiya UMG-ê diyar e. Karûbarên din ên streaming bi giranî xwe dispêrin kataloga UMG-ê, nas dikin ku bêyî hunermendên mîna Taylor Swift û Drake, platformên wan dê hilweşin. Bi vê avantajê, pîşesaziya muzîkê hewl dide ku li ser destkeftiyên vê dawîyê ava bike û li hember hêdîbûna mezinbûna geşbûna streaming.

Vê gavê ber bi modelek hunermend-navendî ve nêzîkatiya UMG-ê ya proaktîf di çareserkirina pirsgirêkên hebûnê de di destpêkê de nîşan dide. Her ku perestgeha streaming pêşve diçe, UMG armanc dike ku aramiya xwe misoger bike, ji serdema korsaniyê ders bigire û dema ku tav hîn dibiriqe banê rast bike.

