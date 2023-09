Garmin Epix Pro (Gen 2): Ji bo Enthusiasts Outdoor Watch The Ultimate Multi-Sport

Ger hûn kesek in ku ji çalakiyên li derve hez dike û li demjimêrek werzîşê ya pirreng digere, Garmin-a herî dawî Epix Pro (Gen 2) ji bo we bijareya bêkêmasî ye. Ka hûn werzişvanek tund in an jî tenê ji hobiyên cihêreng ên li derve kêfê digirin, ev demjimêra pir-spor taybetmendî û fonksiyonên ku hûn hewce ne pêşkêşî dike.

Yek ji taybetmendiyên berbiçav ên Epix Pro ekrana wê ya OLED-a balkêş e ku dihêle hûn nexşeyan bi hêsanî bibînin. Nexşeyên offline yên xwedan Garmin ne tenê bi hûrgulî û karanîna hêsan in, lê di heman demê de ji hêla dîtbarî ve jî balkêş in. Û heke we iPhone tune, Epix Pro ji Apple Watch Ultra bijarek çêtir e.

Jiyana battera çêtir a Epix Pro avantajek din e. Di moda smartwatchê de heya 16 rojan jiyana bateriyê, ew dikare bi hêsanî rojane gelek çalakiyan bike, di nav de meşîn, bazdan, hilkişîn û bisiklêtê. Ev ew ji bo her serpêhatiyek li derve hevalek pêbawer dike.

Epix Pro di dubareyên cihêreng de tê, bi mezinahiyên dozê ji 42 mm heya 51 mm. Çapa krîstal a yaqûtê domdariyê misoger dike, dema ku bezela tîtanyumê zerafetê lê zêde dike. Digel vê yekê, ev demjimêra werzîşê vebijarka vekirina ekrana destikê, ku di hin senaryoyan de bikêr e, pêşkêşî dike.

Garmin Epix Pro bi cûrbecûr taybetmendiyên ku hewcedariyên dilxwazên li derve peyda dike pak kiriye. Zêdebûnek berbiçav ronahiya LED-ê ya yek-bişkokî ya li jorê dozê ye, ku ronahiya hêsan û jêhatî peyda dike. Ev taybetmendî bi kêr tê dema ku li dora konek tarî digere an di dema çalakiyên şevê de rêve dibe.

Di encamê de, Garmin Epix Pro (Gen 2) ji bo dilxwazên li derve demjimêrek pir-sporê ya awarte ye. Bi dîmendera xweya OLED a bedew, taybetmendiyên berfireh, û jiyana batterê ya çêtir, ew ji bo her kesê ku dildariya çalakiyên li derve heye hevalek îdeal e.

Çavkanî:

- Garmin Epix Pro (Gen 2)

- Garmin Fenix ​​7 Pro

- Apple Watch Ultra

Definitions:

- OLED: Dîoda Berbilavkirina Ronahiyê ya Organîk, celebek teknolojiyek dîmenderê ku dîmenên geştir û jîndar peyda dike.

- Nexşeyên negirêdayî: Nexşeyên ku bêyî girêdana înternetê têne gihîştin û bikar anîn.

- Krîstala yaqûtê: Materyaleke sentetîk e ku bi berxwedana xwe ya xişandinê û domdariya xwe tê zanîn.

- Bezela Tîtanyûmê: Xengê derve yê qalikê saetekê ku ji titaniumê hatî çêkirin, materyalek sivik û berxwedêr li hember korozyonê ye.